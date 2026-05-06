На улицы Казани в тестовом режиме выйдет троллейбус с автономным ходом

Он будет курсировать на маршрутах №1, 3, 5, 8

Завтра на улицы Казани в тестовом режиме выйдет троллейбус с автономным ходом (автономный ход — это способность двигаться без подключения к контактной сети, — прим. ред.). Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Речь идет о троллейбусе «Авангард» » от вологодского производителя «Транс-Альфа». Тестирование продлится месяц. «Авангард» будет курсировать на маршрутах №1, 3, 5, 8.

Троллейбус вмещает до 86 пассажиров, сидячих мест в салоне 30. Кроме того, «Авангард» оборудован видеомониторами и точками с USB-разъемами для зарядки гаджетов.

Галия Гарифуллина