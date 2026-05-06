В Татарстане стоимость путевок в детские лагеря начинается с 40 тыс. рублей

Места в коммерческих лагерях на лето 2026 года в республике и других регионах России подорожали на 15—20% по сравнению с прошлым годом

Фото: Артем Дергунов

Путевки в коммерческие лагеря на лето 2026 года в Татарстане и других регионах России подорожали на 15—20% по сравнению с прошлым годом, сообщают эксперты Российского союза туриндустрии.

В Татарстане стоимость смены в коммерческом лагере на 18 дней начинается от 40 тыс. рублей. Это ниже, чем в ряде регионов, где цены доходят до 70—100 тыс. рублей.

Несмотря на рост цен, спрос на лагеря остается высоким. По данным РСТ, к началу весны большинство популярных лагерей в регионах уже были заполнены на 80—95%. Родители чаще выбирают лагеря ближе к дому, и Татарстан в этом плане остается одним из ключевых направлений.

Ранее «Реальное время» писало , что Госдума приняла закон, направленный на повышение качества и безопасности детского отдыха.

Анна Пехенко