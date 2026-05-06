В Татарстане выявлено более 70 экологических нарушений на дорогах

В частности, инспекторы Волжско-Камского управления обнаружили несанкционированные свалки в селах Красный Яр и Большой Толкиш Чистопольского района

В ходе 29 выездов и инспекций сотрудников Министерства экологии и ГБУ «Безопасность дорожного движения» в Татарстане были обследованы автомобильные дороги и прилегающие территории в Балтасинском, Тукаевском, Лениногорском, Новошешминском, Муслюмовском, Буинском, Бугульминском и других районах Татарстана.

По результатам проверок выявлено более 70 нарушений природоохранного законодательства. В частности, инспекторы Волжско-Камского управления обнаружили несанкционированные свалки в селах Красный Яр и Большой Толкиш Чистопольского района.

Также сотрудники Центрального управления зафиксировали незаконное складирование отходов в селе Айша Зеленодольского района.

Ранее раис республики Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой в условиях особого противопожарного режима. В текущем году в регионе уже зафиксировано 70 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и отходов.

