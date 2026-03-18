В Татарстане ожидается значительное повышение уровня воды в реках в конце марта

Ожидается превышение нормы уровня половодья до 0,8 метра

По прогнозам Гидрометцентра России, в Татарстане к концу марта ожидается превышение нормы уровня половодья до 0,8 метра. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Ранее уже сообщалось, что ожидается рекордный подъем воды на Волге и Дону в 2026 году. По данным специалистов, уровень воды может подняться на 1,5—2,5 метра выше обычного.

Татарстан входит в число регионов, где прогнозируется значительное превышение уровня половодья. Ситуация находится под особым контролем специалистов. Подобные показатели ожидаются также в Вологодской области и ЛНР. На реках Айдар и Деркул ЛНР также прогнозируется повышение уровня воды.

В настоящее время в Московском регионе уже фиксируется повышение уровня воды реки Пахры, однако это единственный подобный случай в регионе. Во второй декаде марта ожидается дальнейшее вскрытие рек, в том числе Оки выше Калуги.

Ранее стало известно, где ожидается самый интенсивный паводок в Казани. Ранее в мэрии города уже озвучивали проблемные зоны, однако этот перечень расширился.

Наталья Жирнова