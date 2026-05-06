Показ благопристойной моды вновь станет частью культурной программы KazanForum

В мероприятии примут участие модельеры из разных стран: Малайзии, Индонезии, Марокко, Пакистана, Узбекистана и Туркменистана

Фото: Динар Фатыхов

13 мая 2026 года в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоится международный показ Modest Fashion Day. Мероприятие станет важной частью культурной программы форума и объединит ведущих дизайнеров из России и зарубежных стран.

Modest fashion, или благопристойная мода — это особый стиль одежды, который сочетает в себе традиции и современные тенденции. Сегодня это направление становится все популярнее во всем мире. На показе дизайнеры представят коллекции, где национальные мотивы встретятся с инновационным дизайном.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В мероприятии примут участие модельеры из разных стран: Малайзии, Индонезии, Марокко, Пакистана, Узбекистана и Туркменистана. Свои коллекции также покажут представители модной индустрии из российских городов — Казани, Уфы и Челябинска. В прошлом году показ привлек много внимания. Тогда свои работы представили дизайнеры из Индонезии, Катара, Пакистана, ОАЭ, Омана, Таджикистана и России. Особое внимание было уделено мужской моде в этом стиле.

Талия Минуллина ранее заявила, что «собрать такое количество стран в текущей международной обстановке не каждый сможет». При таком огромном количестве стран и языков Казани сейчас не хватает квалифицированных переводчиков-синхронистов для обеспечения качественного перевода, а казанцев вновь ожидают трудности из-за логистики перемещения участников международного мероприятия. В стрессе и сервисная сфера городской инфраструктуры. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова