Как нас обманывают мошенники, почему мы на это ведемся и можно ли вернуть свои деньги

Гайд «Реального времени» по защите от телефонного мошенничества: способы воздействия, советы психолога, юриста и представителя мобильного оператора

Суммы, украденные телефонными мошенниками у доверчивых россиян, исчисляются многими миллиардами. Технологии и приемы преступлений постоянно совершенствуются. Мобильные операторы, банки, государство — все стремятся защитить людей, но мы все равно постоянно попадаемся на удочку преступников. В «Реальном времени» — подробный разбор этого явления. Юрист рассказывает, как действуют мошенники, что делать, если вас обманули, и почему найти настоящего преступника — огромная проблема. Психолог объясняет механизмы воздействия на личность и дает советы по психологической защите. Представитель мобильного оператора из «большой четверки» рассказывает о технических способах защиты от мошенников и дает четкий гайд о том, как это сделать. Подробности — в нашем материале.

С начала года татарстанцы подарили мошенникам миллиарды рублей

По официальным данным, только за первые восемь месяцев 2025 года телефонные мошенники похитили у жителей Татарстана более 3 млрд рублей. Число инцидентов c января по август включительно составило более 17 тысяч — это более 57% от всех преступлений, зафиксированных в республике.

В третьем квартале процесс продолжается. Каждый день появляются новости о том, что еще один доверчивый татарстанец лишился всех сбережений, поговорив с «майором ФСБ», «службой поддержки Госуслуг» и даже с «сотрудниками водоканала». Приведем лишь пять из множества случаев, о которых стало известно за последнюю неделю ноября:



Антифрод, блокировка звонков, виртуальные помощники: как нас защищают от телефонных мошенников

Есть и позитивные тенденции. Так, Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане, рассказывает «Реальному времени», что за третий квартал 2025 года оператор заблокировал на 27% меньше потенциально опасных звонков, чем за аналогичный период прошлого года. По его словам, снижение количества случаев мошенничества — результат совместных усилий операторов связи, регуляторов и финансовые организации. Важным инструментом стал запуск государственной системы «Антифрод», позволяющей верифицировать и блокировать вызовы с подменой номера.

Заметный вклад внесло введение с 1 сентября 2025 года обязательной маркировки звонков от юридических лиц и ИП. Эта мера сразу повысила прозрачность входящих вызовов и помогла абонентам легче отличать обращения честных предпринимателей от самозванцев. Компании оптимизировали и свою стратегию исходящих звонков, сократив количество массовых обзвонов.

Мобильные операторы — как из «большой четверки», так и региональные игроки — не сидят сложа руки. Так, директор «МегаФона» в Татарстане перечисляет методы, которые используются операторами для предотвращения атак: мониторинг и блокировка звонков, вредоносных СМС, интернет-сайтов. Как правило, они незаметны для абонента и бесплатны для него практически у всех мобильных операторов.

— Кроме того, мы выявляем активность троянских программ, которые бывают установлены на смартфоны, блокируем серверы управления вредоносных бот-сетей и информируем абонентов о возможном заражении устройства. При переходе на фишинговые ресурсы предупреждаем о возможной угрозе. Есть отдельные сервисы для абонентов, к примеру, у нас работает виртуальный помощник Ева с функцией «Защита близких». Она блокирует звонок от преступника или разъединяет подозрительный разговор, а также сообщает родственникам о попытках мошенничества, — говорит Михаил Русинов.

Однако, несмотря на постепенное сокращение объема звонков от преступников в 2025 году, угроза остается распространенной.

— Пиковые атаки, которые блокировал «МегаФон», насчитывали более 6 тысяч мошеннических звонков в минуту. Что касается целенаправленных атак на конкретного человека, то мы регистрировали случаи, когда, например, в течение двух месяцев злоумышленники пытались дозвониться нашему абоненту около 13 тысяч раз, но все попытки были заблокированы. Основные факторы риска — уровень цифровой грамотности человека и критического мышления. Считается, что они могут быть недостаточными у людей пожилого возраста и детей, поэтому именно эти категории в первую очередь становятся жертвами. Но это не значит, что мошенники сосредоточены только на таких абонентах. Схемы обмана постоянно меняются, усложняются, появляются новые сценарии, адаптированные под возраст потенциальной жертвы, профессию, возможные привычки и интересы, — предупреждает глава «МегаФона» в Татарстане.

Пиковые атаки, которые блокировал «МегаФон», насчитывали более 6 тысяч мошеннических звонков в минуту.

«Службы «МегаФона» фиксируют и новые, все более изощренные тренды»

Директор «МегаФона» в Татарстане объясняет, что среди самых популярных схем мошенничества сохраняют актуальность классические методы: попытки выманить коды подтверждения под предлогом оформления доставки, продления договора связи, уточнения якобы неверно заполненных налоговых сведений и другие подобные сценарии. Популярным остается фишинг. Злоумышленники сместили фокус с массового создания поддельных сайтов на точечное распространение вредоносных ссылок с высокой конверсией. Особенно заметен рост атак через взломанные аккаунты блогеров с многомиллионной аудиторией в социальных сетях.

— Службы «МегаФона» фиксируют и новые, все более изощренные тренды. Одним из самых тревожных стало активное распространение вредоносного ПО на мобильные устройства с использованием методов социальной инженерии: если раньше ежемесячно выявлялось около 10 тысяч зараженных телефонов, то в марте 2025 года был зафиксирован антирекорд — более 100 тысяч, а сейчас уровень остаётся высоким — около 70 тысяч устройств в месяц. Кроме того, все чаще мы слышим об использовании технологий искусственного интеллекта: злоумышленники применяют дипфейки — синтезированное аудио, а иногда и видео, — чтобы имитировать голос или образ близкого человека. Например, абоненту звонят якобы от родственника, просят срочно перевести деньги, используя знакомый тембр и манеру речи, — объясняет Михаил Русинов.

По словам эксперта, растет число атак, направленных на детей: вредоносные элементы все чаще маскируются под рекламные блоки в детских играх и приложениях, в том числе официально доступных в магазинах приложений. Через них пользователи попадают на фишинговые сайты или заражают устройство. Также распространена схема аренды аккаунтов: ребенок за небольшое вознаграждение передает злоумышленникам доступ к своим мессенджерам или соцсетям, которые затем используются для рассылки мошеннических сообщений по контактам. Еще одна опасная практика — вовлечение несовершеннолетних в дропперство, когда их заставляют или заманивают участвовать в обналичивании и переводе похищенных средств.

«Мошенники постоянно эволюционируют»

Адвокат по уголовным делам, партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры» Рустам Губайдуллин констатирует: если вы стали жертвой телефонного мошенничества, вернуть деньги будет тяжело. Компенсационных выплат жертвам со стороны государства пока не предусматривается.

— Когда деньги перечислены на «безопасный счет», человек в первые минуты после этого, поняв, что его обманули, может заблокировать операцию через банк. Либо, по крайней мере, сообщить банку, что он только что перечислил деньги мошенникам. И счет, на который перечислены средства, может быть заморожен. Злоумышленники не успеют вывести деньги, и до них впоследствии можно будет «дотянуться». Но это желательно делать сразу, прямо в первые минуты после происшествия, — объясняет адвокат.

Если жертва перечислила деньги на «безопасный счет», а заблокировать перевод не получилось — действовать нужно через правоохранительные органы или через судебные инстанции, подав гражданский иск. Вернуть деньги удается далеко не всегда.

Главная сложность заключается в том, что, как правило, в телефонном мошенничестве используется так называемая схема «треугольника», в которую входят жертва, мошенник и третье лицо, которое в подавляющем большинстве случаев является абсолютно добропорядочным гражданином, ничего не подозревающим. Адвокат описывает схему:

— Жертва переводит деньги не преступникам напрямую, а на карту третьего лица — так называемого дроппера. При этом не обязательно дроппер физически связан со злоумышленником. Это может быть обычный человек, который взамен отдает какой-то свой товар, не зная о том, что ему перечисляются деньги жертвы. Например, продает криптовалюту. Деньги поступают ему на счет, продавец перечисляет криптовалюту на указанные реквизиты — и автоматически становится дроппером. Ведь он думает, что ему платит покупатель его активов. А на самом «покупатель» как раз в это время обрабатывает жертву: «ваши средства пытаются украсть, переведите их на безопасный счет», указывая номер счета продавца. Получив криптовалюту на кошелек, который невозможно отследить, преступник исчезает. Никакие следы на него не указывают. А жертва не понимает, с кем он общался. С ним связались по номеру, который не определяется или подменен. Нет никаких зацепок, кроме реквизитов банковского счета, на который перечислялись деньги. И когда жертва обращается в полицию либо в суд, есть только зацепка, которая ведет на дроппера или на добросовестного продавца. Такие сделки могут быть связаны и с классифайдами — когда сделки проводят при продаже каких-то лотов. На них такое провернуть сложнее, но учащается количество таких случаев мошенничества. Пределов изобретательности нет, мошенники постоянно эволюционируют!

Таким образом, юрист констатирует: большинство подобных дел заканчиваются тем, что все стрелки указывают на дроппера, даже если он является добросовестной стороной. Такие дела бывают очень запутанными, в них много звеньев, но крайним остается человек, на чью карту были перечислены средства жертвы. Полиция может дойти до него. А дальше упирается в тупик, ведь если в схеме используется криптобиржа (а это происходит в большинстве случаев) — в личном кабинете есть только ник мошенника. Дела остаются приостановленными, потому что не удается найти обвиняемого. И в суды направляются иски против дропперов о безосновательном обогащении.

Что будет после подачи заявления в полицию

Что делать, если вы поняли, что вас «развели»? Рустам Губайдуллин советует сразу же обратиться в полицию, попытаться дать сотрудникам правоохранительных органов максимум информации.

После подачи заявления у жертвы примут заявление, попросят доказательства и рассказ обо всем, что ей известно. По закону, на проверку заявления о преступлении дается трое суток. Потом есть возможность продлить этот срок до 10 суток. При определенных обстоятельствах (например, если необходимо проведение экспертизы), срок увеличивается до 30 суток.

После этого надо выносить решение по материалу. Иногда все понятно, и уголовное дело возбуждается. Но если полиция либо не нашла признаков преступления, либо ей не хватило времени все изучить, выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Его можно обжаловать, и тогда это постановление отменят. Полиции дается новый срок для проверки материалов, который также можно продлить еще до 30 суток.

— В конечном итоге можно получить бесконечную череду обжалований. Срок проверки — отказ — обжалование — отмена постановления об отказе — новая проверка, и так по кругу, все может длиться год и больше. Поэтому мы советуем с самого начала заручиться квалифицированной помощью, — говорит адвокат.

Стандартный срок расследования — по умолчанию, два месяца. Потом срок следствия может продлеваться — к примеру, на один месяц. Но если сотрудники следственных органов поймут, что все возможные действия они уже провели, а обвиняемого установить не удается, то дело приостанавливается до тех пор, пока не появится новая информация.

— В этом и заключаются сложности с телефонными мошенниками: обманывают они множество людей, а поймать в лучшем случае удается только их пособников, которые действуют здесь, в России. Сами мошенники чаще всего находятся за границей, где до них дотянуться крайне сложно, даже если обвиняемые установлены, — констатирует Рустам Губайдуллин.

«Когда времени на обдумывание нет, человек начинает мыслить менее рационально»

Об опасности телефонного мошенничества написаны километры текстов. Почему же люди, даже обладающие высоким уровнем критического мышления, до сих пор попадаются на эту удочку? Доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Ильдар Абитов объясняет «Реальному времени», какие психологические приемы используют мошенники.



— Один из самых частых приемов — создание искусственного дефицита времени. Когда нужно выполнить действие срочно, нет времени на то, чтобы перезвонить по этому же номеру или обратиться к кому-то за советом. Обстановка искусственно нагнетается: «необратимые последствия наступят, если вы прямо сейчас не выполните указанные действия». На человека оказывается эмоциональное давление. Инициируются сильные негативные эмоции — например, тревога. Под их действием снижается критичность. А в условиях, когда времени на обдумывание нет, человек начинает мыслить менее рационально и совершает вещи, которых никогда бы не сделал, будь у него возможность обдумать ситуацию и вернуться к этому вопросу чуть позже. Ему просто не дают обдумать варианты, — рассказывает психолог. — Предъявляется множество аргументов, сознание перегружается большим количеством информации.

Этим и объясняются самые популярные схемы: «ваш счет взломали, надо срочно перевести деньги на безопасный счет», «ваш сын спровоцировал аварию с жертвами, и чтобы замять дело, нужны средства», «ваши родители перевели деньги врагам, и им угрожает большой тюремный срок». Попав в поток сильных негативных эмоций, человек снижает критичность мышления и попадается на удочку преступников.

Мошенники нередко играют на родственных чувствах. Ильдар Абитов напоминает, что именно поэтому чаще всего жертвами становятся люди старшего возраста, которым присущи определенные психологические характеристики. Это и привязанность к близким, и потребность соблюдать правила, и чувство долга, и порядочность. При этом мошенник может даже не знать, есть ли у жертвы ребенок: «стреляет» вслепую, и нередко попадает в точку. А дальше разворачивается сценарий: «С вашим сыном проблемы. Он попал в полицию, дело серьезное, ему грозит большой срок, не вздумайте класть трубку, больше я перезванивать не буду, это последний ваш шанс. Поговорить с ним нельзя, сейчас ведутся следственные действия, но поскольку мы сегодня добрые, и у нас есть возможность, можем с вами договориться, слушайте, что нужно делать». И испуганные старики переводят деньги — все, что у них есть. Лишь через некоторое время, потеряв большую долю нажитого, понимают, что их обманули.

«Вам звонит майор ФСБ»

— Еще один прием — апелляция к авторитету. Когда используют, к примеру, авторитет государственных служб и их сотрудников высокого статуса. «Полковник МВД», «майор ФСБ» и т. д. Услышав такое заявление, нужно ответить, что вы все поняли и услышали, но вам надо проверить эту информацию и позвонить в МВД. Спросите у звонящего, куда вам нужно подойти для беседы, в какое отделение полиции. И если ваш собеседник всеми силами этого избегает — конечно, это мошенник, — рассказывает Ильдар Абитов еще об одном излюбленном приеме преступников.

При этом мошенники могут прислать вам скан-копии своих удостоверений, которые будут выглядеть очень реалистично: с гербовыми печатями и другими атрибутами. Пожилые люди нередко «ведутся» на этот нехитрый прием. Особенно когда их просят «помочь следствию» и для этого совершить ряд манипуляций со своими деньгами.

— Страдают от этого больше всего пожилые люди, потому что уровень коммуникативной грамотности в интернете у них низкий, а чувство долга и доверие к государственным органам — очень высокое. На этом и ловят. «Нужна ваша помощь, чтобы разобраться с мошенниками, это очень важно». При этом, даже несмотря на то, что у пожилых людей недоверчивость растет с возрастом, телефонные мошенники их ухитряются раскручивать чаще, чем остальных. Потому что они селективно доверчивы. Когда у них формируют представление о том, что с ними действительно говорит авторитетное уполномоченное лицо, и что они играют важную роль в поимке преступника, то они начинают доверять. Мошенники убеждают, что доверять можно только им. «Никому ни в коем случае не говорите, это очень секретное дело» — создается ореол тайны. Все это, вкупе с общим тревожным информационным фоном, отключает у пожилого человека бдительность. С этого момента он «помогает следствию» — до тех пор, пока не отдаст мошенникам все свои сбережения, — рассказывает Ильдар Абитов о том, к чему приводит чрезмерная социальная ответственность наших стариков.

На другой стороне возрастной шкалы — подростки. Случаи с их обманом тоже участились. Они стремятся защитить родителей от уголовного преследования, которое тем якобы грозит. И — конечно, втайне от родителей — отдают все деньги семьи взамен на «прекращение дела». На чем играют мошенники в этом случае? Как им удается «зазомбировать» недоверчивого, бунтующего подростка?

— Дети привязаны к своим родителям, пытаются их спасти, сделать для них хорошее. Даже включается снисходительное отношение к родителям — дескать, они глупенькие ничего не понимают, а я, большой и сильный, сейчас их спасу. Но в таких случаях, думаю, нередко еще и контакт подростка с родителями не очень доверительный, слабо отлаженный. Он ведь мог бы им об этом рассказать — но предпочитает все-таки действовать сам, — объясняет психолог.

Что делать, а чего избегать: советы экспертов

Как обезопасить себя, распознать мошенника и защитить свои деньги, если вам поступает звонок с незнакомого номера? Мы попросили троих экспертов дать советы.

Кандидат психологических наук Ильдар Абитов:

Не переоценивайте себя и не пытайтесь «играть в комиссара Мегрэ», если вы заподозрили, что по ту сторону телефона мошенник. Просто положите трубку. Уже описаны реальные случаи, когда в ответ на троллинг или на суровую отповедь они болезненно мстят. Например, используют ваш подменный номер для того, чтобы обзванивать будущих жертв. Или размещают ваши данные во всех базах, чтобы впоследствии вы и вздохнуть не могли от обилия звонков. В разговоре с незнакомым человеком по телефону никогда не говорите слова «Да», «Подтверждаю» и тому подобные. С 2022 года распространена схема, когда мошенники записывают эти фразы на аудио и используют, чтобы подтвердить вашим голосом банковскую операцию. «Алло», «Слушаю», «Что вам угодно?» — вполне подойдут. Внимательно прислушивайтесь к тому, что вам говорят. Если понимаете, что человек по ту сторону трубки нагоняет официоз, пытается задавить вас авторитетом, требует внимательно его слушать, не дает вам опомниться и задавать вопросы, создает проблематизацию и стремится вызвать у вас сильный стресс — не соглашайтесь ни на какие действия. Положите трубку, отдышитесь, обдумайте происходящее. Когда поступает звонок с незнакомого номера, надо прекратить любую деятельность. Не мыть посуду, не вести машину, не набирать текст. Сосредоточьтесь на том, что вам говорят. Уберите из поля зрения все, что отвлекает внимание. Иначе вашего когнитивного ресурса может не хватить на критическое мышление. Для этого освободите «оперативную память». Слушайте, анализируйте, что за ситуация складывается. Как показывает наша научная практика, часто мошенники звонят человеку, когда он занимается чем-то важным. Это приводит к тому, что жертва не может в полной мере контролировать ситуацию. Если речь идет о пожилых людях — при подозрительном звонке обязательно нужно сказать звонящему «Я сейчас дам трубку сыну/внуку, сам не могу ответить на ваши вопросы и сделать все, что вы говорите — сейчас мой родственник эту проблему решит». Используйте как экспертов своих более молодых родственников.

Адвокат по уголовным делам Рустам Губайдуллин:

— Есть так называемые стоп-слова, «ред флаги»: «безопасный счет», «вас пытаются взломать», «пароль от Госуслуг» и вообще упоминание любых паролей, «я сотрудник банка», «я сотрудник правоохранительных органов». Обычному гражданину никогда не будет звонить полковник ФСБ из Москвы! Максимум — участковый из вашего собственного района. Если заводится любой разговор про ваши деньги — необходимо немедленно положить трубку и перезвонить в то учреждение, из которого вам якобы только что звонили. Если звонил сотрудник банка — сами позвоните в этот банк. Если «ваш родственник попал в беду» — положите трубку и позвоните родственнику на его личный номер телефона. Даже если вам звонит ваш родственник и просит срочно перевести деньги до конца дня — положите трубку и перезвоните ему сами. Всегда, когда вопросы касаются денежных средств, необходимо все 10 раз перепроверить. Ничего страшного не случится, если вы потратите на это время.

Никогда не отключайте критическое мышление и не впадайте в панику!



Директор «МегаФона» в Татарстане Михаил Русинов:

Никогда не сообщайте по телефону личные данные, пароли или коды подтверждения из СМС и push-уведомлений — ни банк, ни оператор, ни государственные учреждения не запрашивают такую информацию устно. Особенно важно объяснить детям, что нельзя передавать коды из СМС третьим лицам и скрывать звонки от незнакомцев. Не переходите по ссылкам из непроверенных сообщений, особенно в СМС и мессенджерах: лучше вручную вводить адрес сайта или использовать заранее сохраненные закладки. Особое внимание стоит уделить номеру звонящего: российские компании не используют международные номера для связи с клиентами. Установите антивирусное программное обеспечение, включите двухфакторную аутентификацию в банковских и почтовых сервисах и внимательно относитесь к разрешениям, запрашиваемым приложениями. Оператор также предлагает встроенные инструменты защиты — например, ограничение на получение рекламных сообщений, мобильные переводы и случайные подписки для детей. На случай использования дипфейков стоит договориться в семье о простом кодовом слове и двух-трех проверочных вопросах, ответы на которые нельзя подсмотреть в открытых переписках или на личных страницах в соцсетях. Алгоритм стоит проговорить заранее со всеми, кому сложнее сохранять спокойствие в опасной ситуации, в том числе с пожилыми родственниками. Также полезно ввести общее правило: любая просьба о деньгах дублируется в семейном чате или, еще лучше, в личном разговоре. Если вы вдруг осознали, что уже стали жертвой мошенников, действовать нужно быстро. Немедленно прекратите контакт с злоумышленником, позвоните в службу поддержки банка и заблокируйте все карты и финансовые операции. Смените пароли ко всем важным аккаунтам — электронной почте, мессенджерам, банковским приложениям — и разлогиньте все устройства. Сохраните все возможные доказательства: скриншоты переписки, запись разговора, чек перевода, номер телефона. Подайте заявление в полицию и сообщите о происшествии своему оператору связи, указав номер звонившего и время инцидента, и зафиксируйте обращение.

И еще одно — пожалуй, самое важное. От телефонного мошенничества, к сожалению, не застрахован никто. Попадаются и народные артисты, и университетские профессора, и обычные люди.

— Работает внушение, создание эмоций, манипулятивные приемы, психологическое воздействие. Под этим воздействием жертва перестает критически относиться к тому, что слышит. Поэтому постарайтесь вовремя успеть осознать ситуацию. И особенно опасно быть слишком самонадеянным. Вступив в длительный диалог с мошенниками, вы рискуете все-таки стать их жертвой! — предупреждает психолог Ильдар Абитов.