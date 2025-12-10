Мошенники выманили почти 2 млн рублей у предпринимателей из Лаишево под видом продажи топлива

Злоумышленники предложили предпринимателям приобрести дизельное топливо по привлекательной цене

Фото: Реальное время

В Лаишево расследуют мошенничество, в результате которого местные предприниматели лишились почти 2 млн рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («мошенничество»), сообщили в МВД по РТ.

Злоумышленники действовали от имени руководства департамента реализации нефтепродуктов одной из крупнейших российских компаний. Они предложили предпринимателям приобрести дизельное топливо по привлекательной цене, что выглядело как выгодная коммерческая сделка.

Поверив в добросовестность контрагента, бизнесмены перечислили на указанный счет 1,9 млн рублей. Однако в течение двух недель поставка топлива так и не была осуществлена. Осознав, что стали жертвами обмана, пострадавшие обратились в правоохранительные органы.

Ранее в Казани жертвой мошенников стала студентка медицинского колледжа. 20-летняя девушка, поверив телефонным аферистам, потеряла свыше 2,5 млн рублей. Потерпевшей звонили с двух номеров, представляясь сотрудниками органов безопасности.



Рената Валеева