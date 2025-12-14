Лишь треть россиян, пострадавших от кибермошенников, заявляют в банк и полицию

Семь из десяти случаев хищения средств не фиксируется официально

По данным директора департамента информационной безопасности Центробанка России Вадима Уварова, лишь 30% потерпевших сообщают о факте преступления в банк либо полицию. Остальные случаи остаются незарегистрированными и, соответственно, не учитываются официальными источниками информации.

Депутат Государственной думы и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин подчеркнул важность учета всех фактов преступлений, поскольку большинство случаев остается скрытыми от правоохранительных органов и банков. Отсутствие полной статистической картины мешает своевременно выявлять новые схемы атак и эффективно противодействовать киберпреступлениям.

Немкин указал также на психологический аспект проблемы: многие граждане стыдятся обращаться за помощью или опасаются последствий признания факта собственной уязвимости перед преступниками. Депутат выразил уверенность, что гражданам необходимо изменить отношение к подобным ситуациям и воспринимать обращение за помощью как естественный процесс, аналогичный простому обращению в банк при потере карты.

Кроме того, он призвал создать централизованные системы взаимодействия граждан с банками и государственными органами, обеспечивающими защиту от финансовых преступлений.



Ариана Ранцева