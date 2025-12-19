Путин назвал Казань заслуженной культурной столицей исламского мира в 2026 году

Путин подчеркнул, что Татарстан служит примером эффективного сосуществования различных конфессий

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение о признании Казани культурной столицей исламского мира в 2026 году, отметив уникальный опыт Татарстана в области межрелигиозного сосуществования.

Путин подчеркнул, что «исламский мир очень разнообразен, как и христианский», и выразил уверенность, что Татарстан служит примером эффективного взаимодействия различных конфессий. По словам президента, многие зарубежные коллеги отмечают положительный опыт региона и обращаются к нему за вдохновением.

Глава государства особо выделил роль руководителей республики, и первых лидеров, и деятельность нынешнего главы Рустама Минниханова, и подчеркнул, что выбор Казани культурной столицей неслучаен и обоснован многолетним позитивным опытом Татарстана при проведении крупных международных мероприятий.

Дмитрий Зайцев