Владимир Путин: проект ВСМ Москва — Казань будет реализован
Президент России отметил, что сейчас также ведутся инженерные работы на участке Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин подтвердил, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань остается актуальной задачей. Отвечая на соответствующий вопрос, он уточнил, что параллельно идут активные проектные работы сразу по нескольким направлениям, включая линию Москва — Санкт-Петербург.
— Идут проектные работы на линии Москва — Петербург, и Москва — Казань тоже будет реализован, — заверил Путин
Ранее «Реальное время» писало, что высокоскоростная магистраль должна появиться в Казани до 2045 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».