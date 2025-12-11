В 2025 году мошенники украли 5,3 млрд рублей у жителей Татарстана

Это на 200 млн меньше, чем в прошлом году

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

С начала 2025 года мошенники похитили у татарстанцев 5,3 миллиарда рублей. Об этом рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

По его словам, это на 200 млн меньше, чем в прошлом году. Всего зарегистрировано около 11 тысяч фактов мошенничества, включая 2,7 тысячи случаев хищения денежных средств с банковских счетов граждан.

Среди основных схем злоумышленников остаются инвестиционные предложения и использование украденных персональных данных, полученных путем взлома «Госуслуг». Для защиты населения предлагаются меры предосторожности, среди которых запрет на получение входящих звонков из-за рубежа, установка ограничения на оформление кредитов и подключение «услуги второй руки».

На сегодняшний день ограничением на кредиты воспользовались 525 тысяч жителей республики. Среди планируемых мер также введение детских сим-карт с функциями родительского контроля и создание базы подозрительных телефонных номеров.

Отдельно прозвучало заявление относительно слухов о массовой продаже квартир пожилыми людьми якобы под влиянием мошенников. Речь идет об «эффекте Долиной». Юсупов подчеркнул отсутствие подтвержденных данных о подобной схеме.

Ранее «Реальное время» писало, что пенсионерка из Нурлата лишилась двух миллионов рублей, поверив мошенникам.

Ариана Ранцева