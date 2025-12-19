Кабмин Татарстана подготовит новые меры борьбы с проблемой бродячих животных

Сегодня в Татарстане насчитывается более 20 тысяч безнадзорных животных

Фото: Елизавета Пуншева

Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Ильшат Гиниятуллин объявил о подготовке законопроекта, направленного на усиление мер противодействия проблеме безнадзорных животных в регионе. Решение принято после двух случаев гибели людей вследствие нападений уличных собак.

Сегодня в Татарстане насчитывается более 20 тысяч безнадзорных животных, а действующая программа ОСВВ («отлов — стерилизация — вакцинация — возврат») оказалась неэффективной в контроле их популяции. Массовое истребление животных невозможно ввиду федерального запрета.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

Предложенные меры предполагают повышение полномочий Кабмина Татарстана в области регулирования проблемы, включая введение специального режима чрезвычайных ситуаций и строгого контроля содержания потенциально опасных животных в специализированных учреждениях. При этом начальник правового отдела ведомства Рустам Шаяхметов уточнил, что полная эвтаназия исключается и может применяться лишь в редких, специально оговоренных случаях.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане скончалась 9-летняя девочка, на которую напала стая собак.



Ариана Ранцева