В Татарстане скончалась 9-летняя девочка, на которую напала стая собак

Об этом сообщил мэр города Михаил Афанасьев

Фото: Евгения Осипова

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев сообщил о смерти девочки Варвары Блохиной, на которую в ноябре напала стая собак. По словам главы города, врачи сделали все возможное для спасения ребенка, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

— Эта трагедия стала шоком для всех нас… Нет горя большего, чем потеря ребенка. Мы разделяем боль родственников погибшей девочки и выражаем глубокие соболезнования. Вся необходимая помощь семье будет оказываться и в дальнейшем, — написал в своем телеграм-канале Афанасьев.

Известно, что девочка несколько недель была в медикаментозной коме в ДРКБ.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают следственные действия по факту произошедшего. Обстоятельства трагедии выясняются. После ареста руководителей приюта «Кот и пес» в Зеленодольском районе, которые стали фигурантами дела, стало некому ловить бродячих собак.

В причинах, по которым в Зеленодольском районе не решается проблема безнадзорных животных, порядке работы подрядчика в рамках действующего контракта и последствиях коллизии, созданной арестом, разбиралось «Реальное время».

Наталья Жирнова