В Челнах новостройки за год подорожали сильнее, чем в Казани

На это повлияли семейная ипотека и «эффект Долиной»

Фото: Максим Платонов

Квартиры в новостройках Челнов за год подорожали на 43% за «квадрат», а в Казани — на 12%

В 2025 году в Набережных Челнах средняя цена квадратного метра в новостройках подорожала на 43%, до 186,6 тыс. рублей за «квадрат». Для сравнения: в Казани по итогам текущего года средняя стоимость 1 кв. м в новых домах увеличилась на 12%, до 258,4 тыс. рублей, следует из аналитики «Циана».

По словам экспертов отрасли, в среднем в крупных городах России 1 кв. м в новостройках подорожал на 14%, до 186 тыс. рублей. Причем этот показатель оказался выше официальной инфляции.

Причинами роста цен стали включение в цену банковских комиссий и учет рисков на продажи в рассрочку, сохранение высокой стоимости строительства (за счет удорожания проектного финансирования), изменение структуры предложения (более дешевые и компактные лоты продаются быстрее) и рост спроса после увеличения доступности ипотеки (позволил чаще индексировать цены и реже давать скидки).

— В 2026 году цены на рынке новостроек, по нашим прогнозам, вырастут на 13—15%. Такую динамику связываем с ожидаемым ростом спроса (на фоне снижения ключевой ставки) и с изменением структуры предложения (новых проектов в 2025-м вышло заметно меньше, чем раньше, а значит, на рынке не так много более доступного предложения на ранней стадии строительства), — отметил директор направления первичной недвижимости «Циана» Артем Глебов.

«Новостройки в Челнах сильно подорожали из-за семейной ипотеки и ситуации с Долиной»

Как объяснила «Реальному времени» руководитель челнинского агентства недвижимости ZGroup Зиля Гарифова, на динамику роста цен новостроек повлияла семейная ипотека и «эффект Долиной».

— Во-первых, на рост цен повлияла семейная ипотека. Поскольку кредит по данной программе выдают под 6%, то люди больше стремятся купить квартиру в новостройке, чем на «вторичке». Как следствие, высокий спрос провоцирует рост цен. Во-вторых, ситуация с Ларисой Долиной сильно изменила обстановку на вторичном рынке к концу текущего года. На сегодняшний день многие покупатели боятся приобретать квартиры у собственников старше 50 лет и переключают свое внимание со вторичного жилья на квартиры в новых домах, — сообщила эксперт отрасли.

Никита Егоров