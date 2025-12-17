Казанским студентам из многодетных семей дадут налоговую скидку

Также казанские власти продлили пониженную налоговую ставку для организаций, помогающих пострадавшим от недобросовестных застройщиков и банков

На IV сессии Казгордумы было принято решение о предоставлении налоговых льгот определенной категории студентов. От уплаты земельного налога освободят учащихся очной формы вузов в возрасте до 23 лет из многодетных семей.

Льгота будет распространяться на один земельный участок, где расположен жилой объект и зарегистрирован налогоплательщик. По словам начальника финансового управления исполкома Казани Ирека Мухаметшина, данная мера носит социальную направленность и соответствует изменениям в Налоговом кодексе России

Помимо этого, депутаты продлили действие пониженной налоговой ставки для организаций, которые помогают гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков и банков. Льготная ставка 0,001% будет действовать до 31 декабря 2030 года. Ранее Минфин отверг идею введения спецналогов на маркетплейсы для борьбы с контрафактом.

Наталья Жирнова