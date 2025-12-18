В Казани на конец 2025 года средняя стоимость квартиры в новостройке составила 12,6 млн рублей

В целом по России новостройки подорожали в среднем на 10,3%, до 8,09 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на конец 2025 года средняя стоимость квартиры в новостройке составила 12,6 млн рублей (+17% с начала текущего года). Такие данные следуют из аналитики портала «Мир квартир».

Заметнее всего в 2025 году новостройки подорожали в Грозном (+34,9%), Магнитогорске (+32,5%), Курске (+26,3%), Владикавказе (+22,2%), Севастополе (+21,3%), Нижнем Тагиле (+20,9%), Кургане (+20,4%), Череповце (+18,4%), Брянске (+17,9%) и Москве (+17,8%). Причем в ряде городов зафиксировали снижение цен. Среди них: Иванов (–3,4%), Махачкала (–2,2%), Якутск (–1,5%) и Чита (–1,5%).

В целом по России новостройки подорожали в среднем на 10,3%, до 8,09 млн рублей.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, в России за год снизились объемы строительства, из-за чего количество предложений на рынке новостроек сократилось на 18%, что спровоцировало рост цен на квартиры в новых домах, подчеркнул эксперт.

— В следующем году ситуация на первичном рынке будет зависеть от того, станет ли снижаться ключевая ставка ЦБ. Если она останется на высоком уровне и ипотека для широкого круга покупателей останется недоступной, офисы продаж застройщиков продолжат пустовать. Если «ключ» пойдет вниз, население начнет снимать свои сбережения с банковских депозитов и станет снова вкладываться в недвижимость, — резюмировал Луценко.

Ранее сообщалось, что в новостройках Татарстана квартиры без отделки стоят на 4,8% дешевле квартир с отделкой. Причем в республике в 2025 году 49% ипотечных сделок на первичном рынке оформлены на квартиры без отделки.

Никита Егоров