Марат Айзатуллин: «По рынку новостроек сегодня ситуация намного хуже»

Глава Минстроя РТ — о двукратном спаде ипотечных сделок и соглашении с застройщиками «не переманивать рабочих»

Фото: взято с сайта Министерства строительства РТ

В первом полугодии татарстанцы взяли ипотеку на 50 млрд рублей, или в два раза меньше, чем годом ранее (106 млрд). Снижение по выданным ипотечным кредитам составило 59%. «Видно, что у нас идет такая просадка, потому что из-за высокой ставки приобретать жилье по ипотеке сегодня очень накладно», — обрисовал ситуацию на рынке первичной недвижимости министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин в ходе брифинга в честь Дня строителя. Тем не менее к концу года, по его словам, оборот стройкомплекса может достигнуть почти 1 трлн рублей, а план по вводу жилья республика в очередной раз намерена перевыполнить.

«Ситуация непростая, но пока контролируемая»

Встречу по традиции начали с обсуждения ситуации в стройотрасли Татарстана, оборот которой к концу года может достичь 959 млрд рублей (+0,2%). Ввод жилья планируется на уровне 3,3 млн кв. м, из которых 1,4 млн — это индивидуальное жилищное строительство, 1,6 млн — многоквартирные дома, 162 тыс. кв. м — соципотека.

По этому показателю республика по-прежнему лидирует в ПФО и занимает 4-е место по России после Московской области, Краснодарского края и Москвы. Тем не менее, оценивая ситуацию на рынке новостроек с учетом недоступной ипотеки, министр обозначил ряд проблем:

— По рынку на сегодня ситуация, конечно, намного хуже, чем в прошлом году. Мы имеем снижение по выданным ипотечным кредитам порядка 59%. Если за шесть месяцев 2024 года было выдано 27 664 кредита на общую сумму 106 млрд рублей, то по итогам шести месяцев 2025-го — это 11 269 кредитов на 50 млрд. Видно, что у нас идет такая просадка, потому что из-за высокой ставки приобретать жилье по ипотеке сегодня очень накладно, — ответил Марат Айзатуллин на вопрос «Реального времени».

взято с сайта Министерства строительства РТ

На сегодня в Татарстане сдали 2,3 млн «квадратов», причем по ИЖС план уже перевыполнен — тенденция последних лет для всего российского рынка. По линии МКД введено 545 тыс. кв. м. Задача, поставленная в рамках нацпроекта: выйти на показатель 0,82 квадратного метра на одного жителя Татарстана к 2030 году, по сути была достигнута уже в 2024-м, когда республика сдала рекордный объем жилья — 3,45 млн кв. м, или 0,86 кв. м на человека.

— Что касается наших подрядчиков, мы ежемесячно с ними встречаемся, опасных объектов пока не видим. Но уже есть просрочки по кредитам у застройщиков, мы эту ситуацию мониторим, вместе работаем с банками. Банки тоже принимают участие в наших встречах. Поэтому сказать, что у нас все критично на сегодня, есть обманутые дольщики, я пока не готов. Ситуация непростая, но пока контролируемая, — ответил глава Минстроя нашему изданию.

Сейчас в республике активно развивают три агломерации: Казанскую, Камскую и Альметьевскую. По первой — мастер-план уже разработан, утверждена комплексная схема и началась реализация. По второй — мастер-план также готов, а комплексная схема направлена на согласование. Задача на этот год — работа по Альметьевской агломерации.

«В этом году всех предупредил, что не надо переманивать работников!»

В Татарстане выдано 578 разрешений на строительство 5,4 млн кв. м жилья. Градостроительный потенциал по сравнению с прошлым годом вырос на 20%. Прирост ожидается и по линии ЖКХ — порядка 70 млрд рублей против 62 млрд годом ранее. Средняя зарплата коммунальщиков немного выросла — до 58 тысяч рублей, а численность работников, напротив, сократилась. При этом строителей прибавилось: порядка 86 тысяч человек в первом полугодии против 85 тысяч в прошлом году. Но по объему выполненных работ стройотрасль идет со снижением, по итогам 6 месяцев — всего 332 млрд рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Памятуя о прошлогодних перебоях с ключевыми стройматериалами, в начале года в Татарстане достигли договоренности о заморозке цен на отдельные позиции сроком на год. «По цементу мы тогда договаривались, по щебню был вопрос. Просто прошлый год был такой ажиотажный, когда дорожники строили М-12, аэропорт, у нас, строителей, были большие стройки, и цемента не хватало. Мы здесь чуть ли не вручную ж/д вагоны сами толкали, чтобы быстрее довезти и разгрузить», — вспоминал министр. Однако по остальным материалам такой договоренности не было, добавил он: «Рынок сам регулирует стоимость по спросу».

Переходя к теме трудовых мигрантов на стройплощадках, глава Минстроя отметил, что и здесь ситуация отличается от 2024 года: «В прошлом году вы видели, какие объекты строились и ремонтировались. Рабочей силы не хватало, мы пытались завезти ее из любого региона. Если помните, на стройке театра ежедневно работало более 3 000 человек: там и китайцы, и индийцы, ну и традиционно узбеки, туркмены, киргизы были. Трудились все, кто имеет патенты и может работать без визы». Сегодня такого ажиотажа на стройках республики нет. Хотя отрасль все еще нуждается в 16 тысячах строителей. И с учетом того, что в прошлом году рабочих рук не хватало, в отрасли пришли еще к одному соглашению, но по другому вопросу:

— Не секрет, что в начале сезона я всех строителей собрал. Мы договорились, что не будем резко поднимать зарплаты, немыслимые деньги платить работникам, потому что в том году доходило до того, что их переманивали и перекупали. Платили бешеные деньги, и я не знаю, во сколько им обходился этот объект в конечном счете, но были такие ситуации, когда с одной стройки перекупали на другие. Поэтому в этом году всех предупредил, что не надо этим заниматься.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Марат Айзатуллин напомнил, что есть определенные расценки, как государственные, так и рыночные: «Разгонять рынок до бесконечности невозможно. Если не хватает, перекупать: 5 тысяч плачу, 10 тысяч плачу, 15 тысяч. Вот доходило до такого, потому что надо было кому-то объекты сдавать». В этом году, по его словам, не перекупать рабочих с чужих строек пообещали порядка 50 застройщиков и подрядчиков РТ. «Договорились, что будем вести определенную политику, одинаковую для всех, и кто перешагнет, будем отдельно с ними разговаривать. Но пока таких инцидентов не было».

Более 11 млрд рублей — в стройку 368 км сетей

В рамках различных программ строительства, реконструкции и капремонта в республике в этом году сдают 3 677 объектов за 140 млрд рублей. Татарстан также участвует в шести национальных проектах, четырех государственных программах и проводит отдельные внепрограммные мероприятия на сумму порядка 50 млрд. Второй год реализуется масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры — предстоит обновить 136 объектов. Предусмотрено два источника финансирования: республиканский и федеральный бюджеты. В рамках федеральной программы отремонтируют 36 объектов за 3 млрд рублей, еще около 100 объектов обновят на средства республики — за 8,5 млрд рублей.

— В этом году мы имеем более 11 млрд рублей, которые вкладываются в модернизацию коммунальной инфраструктуры. Это огромные цифры, и я думаю, не каждый субъект РФ может похвастаться такими цифрами. По протяженности в этом году мы отремонтируем и построим порядка 368 км сетей, 25 водонапорных башен, два очистных сооружения, 15 канализационно-насосных станций и семь котельных, — отметил Марат Айзатуллин.

В прошлом году удалось решить вопрос с самыми проблемными в области ЖКХ муниципалитетами. Например, большую часть Нурлата обеспечили источником водоснабжения, проведя 27 км водопровода, в еще один район, рядом с бывшим сахарным заводом, воду подведут за счет средств республики в этом году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По линии объектов образования в этом году откроется пять школ, три дополнительных корпуса на 5 251 место, семь детсадов на 1 500 мест. В рамках капремонта обновят 250 объектов. Обновление идет и в сфере здравоохранения — ремонтируют ФАПы, стационары, поликлиники. Десять лет реализуется программа по благоустройству общественных пространств: 422 парка уже есть, в этом году обустроят еще 63 за 2 млрд рублей. В рамках программы «Наш двор» отремонтировали 5 174 двора, в этом году обновят еще 678 дворов.

Первый этап работ в рамках реализации нацпроектов был завершен до 2024 года. Благодаря ему построили и обновили 1 034 социальных объекта на 99 млрд рублей. В рамках второго этапа республика подала заявку на 2025—2027 годы.

— Пока это около 14 млрд рублей. Бюджет очень напряженный, поэтому максимально, где можно, будем отрабатывать, чтобы поучаствовать в этих национальных проектах. Но я думаю, если стабилизируется экономическое положение, будут другие цифры и другие задачи. Поэтому пока на те лимиты, которые нам обозначили, мы свои объекты расписали. Ждем поступления от федералов — и начнем работу, — пояснил глава Минстроя.

