Путин поручил отменить мораторий на штрафы для застройщиков с начала 2026-го

Президент России Владимир Путин обратился к правительству с просьбой не продлевать мораторий на взыскание штрафных санкций с застройщиков за нарушение сроков сдачи жилых объектов. Действующий мораторий, установленный постановлением правительства от 18 марта 2024 года, прекращает свое действие с 1 января 2026 года.

Мораторий временно освобождал строительные компании от ответственности за просрочки исполнения обязательств по передаче квартир дольщикам. Теперь застройщики вновь будут обязаны выплачивать неустойку за несоблюдение установленных сроков передачи недвижимости покупателям.

Мораторий предусматривал освобождение строительных фирм от уплаты:

неустойки за просрочку передачи жилья дольщику (статья 6 Федерального закона № 214-ФЗ);

процентов при досрочном прекращении договора долевого участия (статья 9 №214-ФЗ);

штрафа за задержки устранения недостатков и выплаты компенсаций за выявленные дефекты.

Решение вернуть механизм взыскания санкций призвано защитить права покупателей недвижимости и повысить дисциплину застройщиков при реализации проектов жилищного строительства.

Дмитрий Зайцев