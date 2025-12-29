Радий Хабиров: объем ввода жилья в Башкирии в 2025 году не достигнет плановых показателей

За 11 месяцев 2025 года в регионе ввели в эксплуатацию 2,152 млн кв. м жилых помещений

Фото: Реальное время

По итогам 2025 года в Башкирии ожидается снижение объема ввода жилья, по сравнению с рекордным 2024‑м, сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства, передает «Интерфакс».

За 11 месяцев 2025 года в регионе ввели в эксплуатацию 2,152 млн кв. м жилья. Несмотря на оставшийся декабрь, власти полагают, что установленный целевой показатель — свыше 3 млн кв. м — достигнут не будет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом Радий Хабиров отметил, что, несмотря на экономические и финансовые сложности, республике удалось сохранить устойчивость экономики и выполнить социальные обязательства. В рамках новых национальных проектов из федерального бюджета привлечено 37 млрд рублей, из которых на данный момент освоено 33 млрд рублей (93%).

Согласно среднесрочному прогнозу, в последующие годы объем ввода жилья в Башкирии должен вырасти: до 3,35 млн кв. м в 2026 году, 3,48 млн кв. м — в 2027‑м, 3,65 млн кв. м — в 2028‑м и до 4 млн кв. м к 2030 году. Напомним, что ранее в Татарстане зафиксировали исторический рекорд по вводу жилых помещений — 3,5 млн квадратных метров за год.

Наталья Жирнова