Хуснуллин: проблемные долгострои будут достраивать в индивидуальном порядке

Сумма накопившихся штрафов, не оплаченных застройщиками, превышает 100 млрд рублей

Вице‑премьер Марат Хуснуллин сообщил о новом подходе к решению проблемы долгостроев в сфере долевого строительства: проблемные объекты будут достраивать в индивидуальном порядке. Его слова передает ТАСС.

С 2026 года не планируется продлевать мораторий на взыскание накопившихся штрафов с застройщиков — их сумма превышает 100 млрд рублей. Однако власти приняли решение не предъявлять эти штрафы единовременно, чтобы избежать банкротства застройщиков и не подвергать риску средства дольщиков, размещенные на эскроу‑счетах. Вместо этого будет внедрен механизм индивидуального разбора ситуации по каждому объекту.

— Мы договорились, что мы будем заниматься каждым домом в ручном режиме и достраивать, — заявил вице‑премьер в эфире телеканала «Россия 24».

Хуснуллин подчеркнул масштабность вложений граждан в жилищное строительство: за год объем таких инвестиций составил порядка 16 трлн рублей.

Вице‑премьер напомнил, что ранее принятое решение о моратории на взыскание штрафов оказалось эффективным: оно позволило застройщикам сосредоточиться на завершении строительства домов. «У нас ввод «минус 2%» подтверждает, что решение было правильным», — отметил он, имея в виду динамику ввода жилья в эксплуатацию.

В перспективе ближайших пяти‑шести лет в России планируется обновить треть существующего жилого фонда. Для этого намечено построить более 660 млн кв. м жилья. В последние годы страна демонстрирует устойчивые показатели: ежегодно вводится свыше 100 млн кв. м. Такой результат стал возможен благодаря заделам, сформированным в 2022—2023 годах, когда наблюдался рекордный объем выдачи ипотеки, стимулировавший развитие строительной отрасли.

Рената Валеева