В Татарстане суд изъял у местного жителя земельный участок на берегу Камы

Администрация деревни Малая Шильна незаконно передала в частное владение часть земельного участка

Фото: Динар Фатыхов

Камская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения водного и земельного законодательства и выявила нарушение в Тукаевском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Администрация местного самоуправления незаконно передала в частное владение часть земельного участка на берегу реки Камы в деревне Малая Шильна. По действующему законодательству такая территория относится к исключительной собственности государства и не может быть передана в чью‑либо пользу.

Тукаевский районный суд Татарстана рассмотрел иск транспортного прокурора и удовлетворил требования об изъятии участка из владения. Сейчас прокуратура контролирует исполнение судебного решения.



Наталья Жирнова