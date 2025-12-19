Продажи новостроек в Казани сократились почти на 1% за год

Сильнее всего продажи снизились в Краснодаре

Фото: Динар Фатыхов

В Казани по итогам января — ноября 2025 года продажи жилья в новостройках сократились на 0,9% относительно аналогичного периода прошлого года — до 8,1 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), пишет РИА «Новости».

Сильнее всего продажи снизились в Краснодаре (-34%, до 14,3 тыс. ДДУ), Санкт-Петербурге (-22,4%, до 29,4 тыс. ДДУ) и Красноярске (-18,7%, до 5,3 тыс. ДДУ). В Москве, в свою очередь, продажи снизились не так сильно: на 3,8%, до 70,8 тыс. ДДУ.

В целом по России продажи новых квартир в городах-миллионниках сократились за 11 месяцев 2025 года относительно января — ноября прошлого года на 10,5% — до 212,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Общая площадь проданных квартир составила 10,1 млн кв. м. (-11,6% за год).

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, несмотря на снижение продаж, аналитики видят, что рынок недвижимости восстанавливается.

— В прошлом году весной и летом мы фиксировали пиковые объемы сделок накануне изменения условий в льготных программах. Однако с весны 2025-го совокупный объем сделок во всех мегаполисах демонстрировал растущий тренд, постепенно увеличиваясь с 15,7 тыс. сделок в мае до пиковых 27,5 тыс. сделок в ноябре, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Казани на конец 2025 года средняя стоимость квартиры в новостройке составила 12,6 млн рублей. В целом по России новостройки подорожали в среднем на 10,3%, до 8,09 млн рублей.

Никита Егоров