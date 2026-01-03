В Татарстане в 2026 году реализуют 50 республиканских программ строительства и ремонта на 77 млрд

Сейчас заказчики готовят необходимую документацию для проведения торгов по всем программам 2026 года

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в 2026 году реализуют 50 республиканских программ. Общий бюджет составит около 77 млрд рублей — на эту сумму планируют обновить порядка 3 тыс. объектов. Об этом на совещании в Доме правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Ключевое направление программ — жилищное строительство. Планируется ввести в эксплуатацию 3,175 млн кв. м жилья. Напомним, что в 2025 году Татарстан установил исторический рекорд по вводу жилья: 3,5 млн квадратных метров за год. 1,98 млн в текущем году придется на индивидуальное строительство, еще 1,04 млн кв. м — на многоквартирное инвестиционное жилье. В рамках программы социальной ипотеки построят 107 домов (150 тыс. кв. м) в 29 районах республики.

Жилье также получат отдельные категории граждан: 641 ребенок‑сирота, 21 многодетная семья (с пятью и более детьми), 61 молодая семья и три семьи из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Значительный объем работ запланирован в части капитального ремонта. В программе участвуют 42 муниципальных образования: предстоит отремонтировать 706 многоквартирных домов (около 4 млн кв. м). Кроме того, подготовят проектную документацию для капремонта 644 домов — их отремонтируют в 2027 году. Также заменят 99 лифтов в 44 домах шести муниципальных образований. Напомним, что в Казани в 2025 году заменили рекордное число лифтов — 457.

На программу «Наш двор» выделят 10 млрд рублей. Планируется обустроить 561 придомовую территорию в 13 муниципалитетах.

В сфере образования отремонтируют 115 объектов: здания общежитий профобразовательных организаций, объекты дошкольного и среднего образования, ресурсные центры и пищеблоки.

Минмол реализует проекты по капремонту, реконструкции и строительству 15 детских оздоровительных лагерей, семь молодежных центров, три подростковых клуба и пять зданий центров психолого‑педагогической помощи.

Совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия отремонтируют и построят 16 объектов, включая здания ветеринарных объединений, управлений сельского хозяйства и «Россельхозцентра», а также пункты комплексного обслуживания.

Реальное время / realnoevremya.ru

В здравоохранении запланировано строительство и ремонт 92 объектов: фельдшерско‑акушерских пунктов, приемно‑диагностических отделений стационаров и пунктов раздачи детского молочного питания.

Министерство спорта займется 36 объектами: построит спортивные площадки, футбольные манежи и ледовые арены, а также отремонтирует спортивные учреждения.

Минкульт проведет ремонт и строительство 17 объектов, в том числе 16 сельских домов культуры и детской школы искусств в Набережных Челнах.

Другие министерства и ведомства также реализуют свои программы — от ремонта зданий мировых судей и соцорганизаций до модернизации коммунальной инфраструктуры и защиты от весеннего половодья.

Сейчас заказчики готовят необходимую документацию для проведения торгов по всем программам 2026 года.

Наталья Жирнова