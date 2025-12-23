В Казани к концу года на 20% выросло предложение вторичного жилья

Средняя площадь предлагаемых квартир в России составила 55 кв. м

Фото: Максим Платонов

По сравнению с январем 2025 года предложение вторичного жилья в целом по стране выросло на 10%. Положительная динамика зафиксирована в 32 из 40 городов, включенных в анализ «Авито Недвижимость», сообщили «Реальному времени».

Сильнее всего выбор жилья увеличился в Барнауле (+38%), Ижевске (+35%), Нижнем Новгороде и Воронеже (по +25% в каждом), Омске и Иркутске (по +23%), Новосибирске (+22%) и Казани (+20%). В Москве с начала года предложение выросло на 11%. В Казани отдельно отмечен рост по всем типам жилья: однокомнатные квартиры — на 28%, двухкомнатные — на 15%, трехкомнатные — на 22%, студии — на 15%. При этом в годовом выражении (год к году) предложение в целом по стране сократилось на 5,6%.

Средняя площадь предлагаемых квартир в России составила 55 кв. м. Самые просторные объекты в среднем зафиксированы в Москве (68 кв. м), Ставрополе (60 кв. м), Санкт‑Петербурге и Калининграде (по 58 кв. м), Астрахани и Иркутске (по 57 кв. м). Положительная динамика отмечена в 16 городах, еще в 11 средняя площадь квартир не изменилась.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Интерес к вторичному жилью с начала 2025 года вырос на 7%. Чаще, чем в январе, таким жильем интересовались в 33 из 40 исследуемых городов. Наиболее заметный рост интереса зафиксирован во Владивостоке (+34%), Томске (+29%), Челябинске и Красноярске (+25%), Омске (+24%), Нижнем Новгороде (+23%), Улан‑Удэ (+21%), Самаре и Саратове (+18% в каждом). В Санкт‑Петербурге интерес увеличился на 12% к началу года, в Москве — практически не изменился. В Казани активность жителей с начала года выросла на 12%, особенно в сегментах однокомнатных (+22%), двухкомнатных (+6%), трехкомнатных квартир (+7%) и студий (+14%). За год интерес к объектам на вторичном рынке вырос на 2%, а количество просмотров на платформе — на 5%.

Лидером ноября по количеству заключенных сделок стала Московская область. Москва же заняла первое место по размеру средней площади предлагаемых квартир.



— Сегодня на вторичном рынке происходит формирование новых точек роста. Оживление и увеличение количества сделок в Московской и Ленинградской областях на фоне общей динамики может сигнализировать о развитии в будущем новых направлений и в других миллионниках. Есть вероятность, что жители мегаполисов будут чаще присматриваться к относительно доступному жилью в городах‑спутниках. Способствовать этому будет и развитие сегмента «новой вторички» — объектов, которые приобретались как инвестиции в развивающихся районах, особенно в период массовой льготной ипотеки, и теперь вышли на вторичный рынок, — сообщил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Рената Валеева