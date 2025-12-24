Останина обратилась к Мишустину с просьбой распространить семейную ипотеку на вторичное жилье по всей стране

Законопроект планируется рассмотреть в Государственной Думе весной 2026 года

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением распространить программу семейной ипотеки на вторичное жилье по всей территории России. Это предложение направлено на улучшение жилищных условий большего числа семей и стимуляцию спроса на рынке недвижимости, сообщила председатель в своем телеграм-канале.

Расширение программы позволит большему числу семей приобрести жилье на вторичном рынке, что особенно актуально для регионов с ограниченными возможностями строительства нового жилья.

Предлагается увеличить размер дохода семьи, учитываемый при начислении единого пособия, до полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе проживания. Это сделает помощь семьям более целенаправленной и адекватной уровню доходов населения.

Законопроект планируется рассмотреть в Государственной Думе весной 2026 года. Одновременно с этим предлагается изменить правила предоставления семейной ипотеки с начала февраля 2026 года, введя принцип «одна ипотека на одну семью».

Ранее «Реальное время» писало, количество ипотечных сделок достигло пика за 2025 год.

Ариана Ранцева