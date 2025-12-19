В 10 городах-миллионниках России половина построенных квартир оказалась нераспроданной

По мнению экспертов, девелоперы возводят больше, чем способны продать

Фото: Динар Фатыхов

К концу 2025 года в Красноярске, Краснодаре, Омске, Уфе, Воронеже, Челябинске, Самаре, Новосибирске, Перми и Волгограде 50% построенного жилья осталось нераспроданным. По данным экспертов отрасли, за год доля нераспроданного жилья в этих городах-миллионниках увеличилась в два раза, пишут «Известия».

В исследовании отмечается, что в большинстве выше указанных городов девелоперы строят больше жилья, чем могут продать. В дальнейшем такая практика может привести к проблемам с наполнением эскроу-счетов и росту стоимости обслуживания проектного финансирования.

— По состоянию на декабрь этого года в России нераспроданными остаются 81,7 млн кв. м строящегося жилья при общем объеме строительства 120,8 млн кв. м — это 68% от всего объема, — говорится в исследовании.

По словам аналитиков, в большинстве российских городов-миллионников показатель отношения распроданности к стройготовности в 2025 году составлял менее 70%. В свою очередь, в Самаре, Воронеже, Краснодаре, Уфе, Челябинске и Омске он и в предыдущем году находился на «небезопасном» уровне.

Ранее сообщалось, что объем продаж новостроек в Казани сократился почти на 1% за год.

Никита Егоров