Вопреки «тяжелой ситуации» в Казани заложили новостройки на 80 млрд рублей

Застройщики отложили часть проектов и ускорили старт ЖК с кредитной нагрузкой

. Фото: Коллаж "Реального времени"

В этом году застройщики запустили в Казани более двух десятков новых проектов коммерческого жилья на полмиллиона «квадратов» — это почти три четверти от всего прошлогоднего объема (757 тыс. кв. м). Самые крупные жилые комплексы строят федералы: ПИК, «Самолет», «Комос», «Эталон». Местные игроки возводят ранее анонсированные объекты, хотя старт некоторых сдвинули на год и позже. Девелоперы уповают на скорое расширение семейной ипотеки, но с подорожанием «квадрата» купить в черте Казани квартиру по программе все равно нереально, предупреждают они.

В Казани строят 21 МКД за 81,6 млрд рублей

К концу второй декады мая план жилищного строительства в Татарстане выполнили на 52%, ввели 1,7 млн кв. м. Однако по коммерческому жилью выполнено лишь 11% от плана, сдали 37 многоквартирных домов общей площадью 191 тыс. кв. м, отчитался Минстрой РТ.

Как подсчитало «Реальное время», в январе — мае в Казани начали строить 21 объект коммерческого многоквартирного жилья общей площадью 542 тысячи «квадратов» с общим объемом инвестиций 81,6 млрд рублей. Этот строительный сезон отличает большая доля строек федеральных девелоперов. Только за последний месяц дали старт сразу нескольким крупным проектам на 180 тысяч «квадратов»: ГК ПИК запустила ЖК «Таулар», «Самолет» — «Зилант премьер», «Комосстрой» — «Унай».

В Казани запустили стройку 21 многоквартирного дома стоимостью 81,6 млрд рублей (на фото: старт ЖК Manzara Towers). скриншот realnoevremya.ru/наш.дом.рф

Старт новых проектов жилой застройки в Казани, 2025 г. № Название ЖК застройщик площадь объекта планируемая стоимость ввод 1 «Унай» «Комосстрой» 54,9 тыс. кв.м 5,5 млрд руб. IV кв. 2028 2 «Таулар», ID дома: 65957 ПИК 33,1 тыс. кв.м 5,6 млрд руб. II кв. 2029 3 «Таулар», ID дома: 65956 ПИК 39,3 тыс. кв.м 5,8 млрд руб. IV кв. 2028 4 «Зилант премьер» «Самолет» 52,7 тыс. кв.м 5,6 млрд руб. III кв. 2028 5. Manzara Towers, ID дома: 65554 «Самолет» 28,2 тыс. кв.м 2,2 млрд руб. II кв. 2028 6. YES Горки «Унистрой» 33,7 тыс. кв.м 5,6 млрд руб. IV кв. 2027 7. «Уникум на Технической», ID дома: 65265 «Унистрой» 17,3 тыс. кв.м 4,9 млрд руб. I кв. 2028 8. «Уникум на Технической», ID дома: 65264 «Унистрой» 14,6 тыс. кв.м 4,9 млрд руб. I кв. 2028 9. Клубный дом «Авторы на Астрономической» «Авторы» 3,6 тыс. кв.м 0,6 млрд руб. II кв. 2027 10. «Ноты» «СЗ Заман» 4,1 тыс. кв.м 0,5 млрд руб. IV кв. 2026 11. Ботаническая, 3, ID дома: 64780 ПИК 40,7 тыс. кв.м 4,6 млрд руб. I кв. 2030 12. Ботаническая, 3, ID дома: 64779 ПИК 31,3 тыс. кв.м 4,5 млрд руб. III кв. 2028 13. «Уникум на Амирхана» «Унистрой» 29,3 тыс. кв.м 4,9 млрд руб. IV кв. 2027 14. «Стрела» «СЗ Стрела-Девелопмент» 15 тыс. кв.м 1,1 млрд руб. III кв. 2026 15. «Лето» «Унистрой» 22,3 тыс. кв.м 3,1 млрд руб. IV кв. 2026 16. Statum (Статум) «Унистрой» 35,5 тыс. кв.м 7,4 млрд руб. II кв. 2027 17. «Дом на Туфана» «СЗ Новое жилье» 6,7 тыс. кв.м 0,7 млрд руб. IV кв. 2026 18. «Каштан» «Бриз» 5,2 тыс. кв.м 0,7 млрд руб. I кв. 2026 19. «Счастье в Казани» «Эталон» 24,4 тыс. кв.м 2,7 млрд руб. I кв. 2028 20. «Алтын Яр» «Ак Таш-Инвестстрой» 14,5 тыс. кв.м 1,1 млрд руб. III кв. 2026 21. Manzara Towers, ID дома: 64235 «Самолет» 35,5 тыс. кв.м 9,6 млрд руб. IV кв. 2027 Итого 541,9 тыс. кв.м 81,6 млрд руб.

Источник — проектные декларации объектов.

«Сегодня двигатель продаж — маткапитал и семейная ипотека»

Старт этих проектов идет в непростых для застройщиков условиях: на фоне серьезного сокращения сделок по итогам первого квартала года, растущего затоваривания рынка и существенной дороговизны заемных средств. Но под конец прошлой недели пришли обнадеживающие новости. По итогам Госсовета на тему развития инфраструктуры для жизни президент Владимир Путин дал ряд поручений правительству совместно с комиссией ГС, которую возглавляет раис РТ. Михаилу Мишустину и Рустаму Минниханову предстоит подготовить предложения, которые касаются:

предоставления льготного кредита семьям с детьми до 14 лет включительно и семьям участников СВО в рамках семейной ипотеки;

предоставления исполнительным органам субъектов РФ права переносить сроки строительства объектов социальной инфраструктуры при строительстве жилья;

дифференцированного увеличения (исходя из количества членов семьи) лимитов льготного кредита в рамках семейной ипотеки;

повышения адресности мер поддержки граждан в сфере оплаты коммунальных услуг;

разработки плана мероприятий по развитию рынка арендного жилья.

Льготную ипотеку хотят распространить на семьи с детьми до 14 лет включительно и семьи участников СВО. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Представить предложения необходимо в срок до 15 июня. Участники рынка недвижимости с большой надеждой встретили эти новости.

— Сейчас основной мотиватор — рассрочка без удорожания стоимости квартиры, она занимает почти 50% продаж. Разрабатываем программы для беременных, акции для участников СВО, встречаемся с молодыми мамами, потому что понимаем, что на сегодня двигатель продаж — это материнский капитал и семейная ипотека. Надо работать непосредственно с молодыми семьями для привлечения в жилой комплекс. Это наши шаги, которые позволяют сохранить темп продаж, — рассказала руководитель отдела продаж компании «Зеленая долина» Яна Поздеева.

— Сейчас основной мотиватор — рассрочка без удорожания стоимости квартиры, она занимает почти 50% продаж. Разрабатываем программы для беременных, акции для участников СВО, встречаемся с молодыми мамами, потому что понимаем, что на сегодня двигатель продаж — это материнский капитал и семейная ипотека. Надо работать непосредственно с молодыми семьями для привлечения в жилой комплекс. Это наши шаги, которые позволяют сохранить темп продаж, — рассказала руководитель отдела продаж компании «Зеленая долина» Яна Поздеева.

«Встречаемся с молодыми мамами, потому что понимаем, что на сегодня двигатель продаж — это материнский капитал и семейная ипотека». Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Заходить в новые проекты сейчас очень тяжело и, наверное, не стоит»

Опрос крупнейших российских девелоперских компаний показал, что в этом году они вывели лишь половину проектов от ранее запланированного объема. Так, по данным Nikoliers, в первом квартале застройщики Москвы перенесли сроки сдачи 43 проектов. Девелоперы ждут оживления спроса или уменьшения ключевой ставки ЦБ. Этот тренд не обошел стороной и Казань, некоторые игроки начали сдвигать сроки запуска новых строек.

— Есть такая статистика: сколько хотели и сколько не запустили проектов. Действительно идет, скажем так, не сворачивание, а торможение некоторых проектов, — подтвердила коммерческий директор ГК «Новастрой» Антонина Дарчинова. — Если до этого у девелоперов была погоня за свободными земельными участками, то теперь покупка приостановлена, она стала нам недоступна. Потому что зачастую покупка происходила с помощью такого финансового инструмента, как бридж-кредит (тип краткосрочного кредита сроком до года, — прим. ред.), когда будущее проектное финансирование перекладывалось, собственно, на покупку земли. Сейчас этот инструмент почти недоступен, очень мало какие банки согласны выдавать.

Если банки сегодня и выдают бридж-кредиты, то по очень высоким ставкам — до 30%, при этом требуя «большого собственного участия» от застройщика. «При этом у застройщиков есть такие проекты, на которые бридж-кредиты уже получены. И если не выходить и не стартовать, будет очень серьезный минус по процентам», подчеркнула эксперт. Поэтому, по ее словам, последний месяц и ознаменовался стартом продаж в крупных ЖК Казани.

У застройщиков есть такие проекты, на которые бридж-кредиты уже получены, и если не стартовать, будет очень серьезный минус по процентам. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Да, если смотреть глобально, застройщики чуть-чуть притормаживают запуск новых проектов, потому что заходить в них сейчас очень тяжело и, наверное, не стоит. Но совсем не стартовать тоже нельзя. Мы то, что можем, приостанавливаем, а то, что уже имеет текущую кредитную нагрузку, обязательно запускаем и даже стараемся побыстрее, — отметила она.

Казань в антилидерах рейтинга доступности жилья

Скоро будет год, как в России отменили массовую льготную ипотеку, по ее окончании первичка переживает глобальный спад. Как заметила руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, за это время рынок прошел все стадии горевания: «отрицание, гнев, депрессию, торг и принятие».

После «тяжелого» первого квартала года ситуация во втором не сильно изменилась, но в отрасли не отчаиваются: «Серьезной динамики мы пока не видим, но и совсем уходить в какую-то депрессию, отрицание и торг пока еще рано, потому что по семейной ипотеке еще большой задел. Есть достаточное количество людей, которые могут претендовать на участие в программе. Здесь девелоперам будет правильно делать шаги по стимулированию спроса, то мы руки не складываем. Ситуация тяжелая, мы придумываем новые инструменты, но пока динамика в плюс не идет по результатам мая», — сообщила Дарчинова.

Есть достаточное количество людей, которые могут претендовать на участие в обновленной программе «Семейная ипотека». Максим Платонов / realnoevremya.ru

В мае Институт экономики города представил рейтинг доступности жилья в России. Согласно исследованию, этот показатель в 2024 году номинально вырос, поскольку рост цен на новостройки замедлился, где-то приостановился, а доходы населения увеличились. В среднем новостройки подорожали в апреле на 9% год к году — этот прирост стоимости оказался ниже инфляции — 10,23%. При этом реально располагаемые доходы россиян выросли на 8,4%, что и повысило доступность жилья.

Татарстан вошел в рейтинг регионов, где доступность жилья, за прошедший год выросла. Республика заняла 30-ю строчку с коэффициентом 2,8. При этом Казань, напротив, оказалась в числе других четырех городов (Чита, Благовещенск, Орел, Тюмень), где «приобретение жилья серьезно осложнено» — 3,5. Этот показатель рассчитывается как отношение средней стоимости квартиры площадью 54 кв. м к среднему доходу семьи из трех человек за год. Его величина соответствует числу лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при условии, что все деньги направит на ее покупку.

Однако другие эксперты напомнили, что это усредненные показатели, которые не учитывают высокий уровень неравенства доходов. Как полагают в «Дом.РФ», реальная доступность жилья вырастет только после того, как нормализуется денежно-кредитная политика России.