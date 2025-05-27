Вопреки «тяжелой ситуации» в Казани заложили новостройки на 80 млрд рублей
Застройщики отложили часть проектов и ускорили старт ЖК с кредитной нагрузкой
В этом году застройщики запустили в Казани более двух десятков новых проектов коммерческого жилья на полмиллиона «квадратов» — это почти три четверти от всего прошлогоднего объема (757 тыс. кв. м). Самые крупные жилые комплексы строят федералы: ПИК, «Самолет», «Комос», «Эталон». Местные игроки возводят ранее анонсированные объекты, хотя старт некоторых сдвинули на год и позже. Девелоперы уповают на скорое расширение семейной ипотеки, но с подорожанием «квадрата» купить в черте Казани квартиру по программе все равно нереально, предупреждают они.
В Казани строят 21 МКД за 81,6 млрд рублей
К концу второй декады мая план жилищного строительства в Татарстане выполнили на 52%, ввели 1,7 млн кв. м. Однако по коммерческому жилью выполнено лишь 11% от плана, сдали 37 многоквартирных домов общей площадью 191 тыс. кв. м, отчитался Минстрой РТ.
Как подсчитало «Реальное время», в январе — мае в Казани начали строить 21 объект коммерческого многоквартирного жилья общей площадью 542 тысячи «квадратов» с общим объемом инвестиций 81,6 млрд рублей. Этот строительный сезон отличает большая доля строек федеральных девелоперов. Только за последний месяц дали старт сразу нескольким крупным проектам на 180 тысяч «квадратов»: ГК ПИК запустила ЖК «Таулар», «Самолет» — «Зилант премьер», «Комосстрой» — «Унай».
Источник — проектные декларации объектов.
«Сегодня двигатель продаж — маткапитал и семейная ипотека»
Старт этих проектов идет в непростых для застройщиков условиях: на фоне серьезного сокращения сделок по итогам первого квартала года, растущего затоваривания рынка и существенной дороговизны заемных средств. Но под конец прошлой недели пришли обнадеживающие новости. По итогам Госсовета на тему развития инфраструктуры для жизни президент Владимир Путин дал ряд поручений правительству совместно с комиссией ГС, которую возглавляет раис РТ. Михаилу Мишустину и Рустаму Минниханову предстоит подготовить предложения, которые касаются:
- предоставления льготного кредита семьям с детьми до 14 лет включительно и семьям участников СВО в рамках семейной ипотеки;
- предоставления исполнительным органам субъектов РФ права переносить сроки строительства объектов социальной инфраструктуры при строительстве жилья;
- дифференцированного увеличения (исходя из количества членов семьи) лимитов льготного кредита в рамках семейной ипотеки;
- повышения адресности мер поддержки граждан в сфере оплаты коммунальных услуг;
- разработки плана мероприятий по развитию рынка арендного жилья.
Представить предложения необходимо в срок до 15 июня. Участники рынка недвижимости с большой надеждой встретили эти новости.
— Сейчас основной мотиватор — рассрочка без удорожания стоимости квартиры, она занимает почти 50% продаж. Разрабатываем программы для беременных, акции для участников СВО, встречаемся с молодыми мамами, потому что понимаем, что на сегодня двигатель продаж — это материнский капитал и семейная ипотека. Надо работать непосредственно с молодыми семьями для привлечения в жилой комплекс. Это наши шаги, которые позволяют сохранить темп продаж, — рассказала руководитель отдела продаж компании «Зеленая долина» Яна Поздеева.
«Заходить в новые проекты сейчас очень тяжело и, наверное, не стоит»
Опрос крупнейших российских девелоперских компаний показал, что в этом году они вывели лишь половину проектов от ранее запланированного объема. Так, по данным Nikoliers, в первом квартале застройщики Москвы перенесли сроки сдачи 43 проектов. Девелоперы ждут оживления спроса или уменьшения ключевой ставки ЦБ. Этот тренд не обошел стороной и Казань, некоторые игроки начали сдвигать сроки запуска новых строек.
Если банки сегодня и выдают бридж-кредиты, то по очень высоким ставкам — до 30%, при этом требуя «большого собственного участия» от застройщика. «При этом у застройщиков есть такие проекты, на которые бридж-кредиты уже получены. И если не выходить и не стартовать, будет очень серьезный минус по процентам», подчеркнула эксперт. Поэтому, по ее словам, последний месяц и ознаменовался стартом продаж в крупных ЖК Казани.
— Да, если смотреть глобально, застройщики чуть-чуть притормаживают запуск новых проектов, потому что заходить в них сейчас очень тяжело и, наверное, не стоит. Но совсем не стартовать тоже нельзя. Мы то, что можем, приостанавливаем, а то, что уже имеет текущую кредитную нагрузку, обязательно запускаем и даже стараемся побыстрее, — отметила она.
Казань в антилидерах рейтинга доступности жилья
Скоро будет год, как в России отменили массовую льготную ипотеку, по ее окончании первичка переживает глобальный спад. Как заметила руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, за это время рынок прошел все стадии горевания: «отрицание, гнев, депрессию, торг и принятие».
После «тяжелого» первого квартала года ситуация во втором не сильно изменилась, но в отрасли не отчаиваются: «Серьезной динамики мы пока не видим, но и совсем уходить в какую-то депрессию, отрицание и торг пока еще рано, потому что по семейной ипотеке еще большой задел. Есть достаточное количество людей, которые могут претендовать на участие в программе. Здесь девелоперам будет правильно делать шаги по стимулированию спроса, то мы руки не складываем. Ситуация тяжелая, мы придумываем новые инструменты, но пока динамика в плюс не идет по результатам мая», — сообщила Дарчинова.
В мае Институт экономики города представил рейтинг доступности жилья в России. Согласно исследованию, этот показатель в 2024 году номинально вырос, поскольку рост цен на новостройки замедлился, где-то приостановился, а доходы населения увеличились. В среднем новостройки подорожали в апреле на 9% год к году — этот прирост стоимости оказался ниже инфляции — 10,23%. При этом реально располагаемые доходы россиян выросли на 8,4%, что и повысило доступность жилья.
Татарстан вошел в рейтинг регионов, где доступность жилья, за прошедший год выросла. Республика заняла 30-ю строчку с коэффициентом 2,8. При этом Казань, напротив, оказалась в числе других четырех городов (Чита, Благовещенск, Орел, Тюмень), где «приобретение жилья серьезно осложнено» — 3,5. Этот показатель рассчитывается как отношение средней стоимости квартиры площадью 54 кв. м к среднему доходу семьи из трех человек за год. Его величина соответствует числу лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при условии, что все деньги направит на ее покупку.
Однако другие эксперты напомнили, что это усредненные показатели, которые не учитывают высокий уровень неравенства доходов. Как полагают в «Дом.РФ», реальная доступность жилья вырастет только после того, как нормализуется денежно-кредитная политика России.
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