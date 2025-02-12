В Татарстане заморозят цены на ключевые стройматериалы сроком на год
Производители цемента и щебня выразили согласие, на очереди — металлургические заводы
В Татарстане достигнута договоренность о заморозке цен на ключевые строительные материалы сроком на один год, выяснило «Реальное время». О подготовке этой меры господдержки ранее заявлял глава Минстроя России, выступая на коллегии профильного министерства в Казани. Крупнейшие производители цемента, щебня и других нерудных материалов в республике уже выразили свое согласие. Сейчас прорабатывается вопрос с остальными компаниями в отрасли. Подробности — в материале «Реального времени».
«Готовы на целый год заморозить цену»
Татарстанские застройщики получают письма с предупреждением об очередном повышении цен на строительные материалы. Эта продукция в России уже значительно подорожала по итогам года — намного выше инфляции. По некоторым ключевым позициям рост превысил 20%. В этих условиях Минстрой страны призывает девелоперов не повышать стоимость «квадрата» жилья, а дождаться новых мер поддержки отрасли — в виде заморозки цен на стройматериалы. Выяснилось, что первые шаги в этом направлении уже предприняты.
Договоренность достигнута с производителями стройматериалов в пределах Татарстана. Причем пока только по ряду позиций (цемент, нерудные и инертные материалы), уточнил парламентарий: «Это по республике, я пока за всю страну не могу сказать. Мы всегда все пилоты сначала в республике проводим. Сейчас смотрим, как это докрутить, там еще есть вопрос с железной дорогой. Самое главное, чтобы она нас не подвела, и все эти поставки прошли вовремя, чтобы ежемесячные объемы, которые все заявят, до всех дошли». По другим стройматериалам сейчас также ведут переговоры о заморозке цен.
— По металлу работаем, сейчас общаемся. Думаю, проработаем четыре ключевые позиции — это цемент, инертные материалы, металл и кабельная продукция, то, что показало самый большой рост в стоимости в предыдущем году. Договариваемся о фиксации цен на год, до 31 декабря 2025 года. И ежегодно в декабре по следующему году будем устраивать конкурсы между производителями на предмет того, кто даст лучшую цену цемента, щебня, инертных материалов, кто сможет обеспечить эти объемы и зафиксировать цену, — пояснил Вольфсон.
По его словам, речь идет о фиксации цен не обязательно на уровне текущих, они могут быть и ниже, в зависимости от предложений самих производителей. Заморозка цен на стройматериалы должна быть исключительно добровольной. «У нас уже есть предложение по бетону, сейчас на этом фоне на 200—300 рублей с куба скинули цену. Если будет понятная ценовая политика по инертным материалам и по цементу, то производители бетона тоже готовы зафиксировать свои цены», добавил депутат.
«Начали приходить письма с предупреждением о росте цен на 5—12%»
В отрасли это решение называют своевременным, поскольку с началом весны прогнозируют новый рост цен на стройматериалы — они могут подорожать еще на 15—20%. Повышение связывают с возросшими затратами на логистику и энергоресурсы. Дополнительным фактором будет введение обязательной маркировки стройматериалов в этом году. Производителям придется приобрести оборудование для нанесения цифровых кодов и ведения мониторинга движения товаров. Все это скажется на конечной стоимости продукции, поэтому фиксация цен на стройматериалы может поддержать строителей, считают участники рынка.
По словам застройщика, материалы существенно подорожали в прошлом году, в начале этого — рост продолжился: «Да, с 20 января начали приходить письма с предупреждением об очередном росте цен в среднем от 5 до 12%. На все подряд, начиная с алюминия и заканчивая силикатным кирпичом — на него, сказали, будет значительное поднятие цены».
Подтверждают резкий рост стоимости продукции и другие девелоперы, поэтому в целом поддерживают идею с фиксацией цен на стройматериалы.
«У нас тоже выпускают качественные материалы»
Ранее об инициативе заморозить цены на стройматериалы заявлял министр строительства России Ирек Файзуллин, выступая на коллегии Минстроя РТ в Казани. Он признал, что без массовой льготной ипотеки и в условиях заградительных ставок рыночной — покупательная способность россиян на рынке жилья существенно снизилась. Поэтому для отрасли, по его словам, начали готовить новые инструменты поддержки. «Я обращаюсь к коллегам-застройщикам — не меняйте цены в сторону повышения! Те меры поддержки, которые мы будем осуществлять, связаны с тем, что мы просим, чтобы цены заморозили. Сегодня мы вместе с производителями и Минпромторгом прорабатываем вопросы, в том числе и добровольной заморозки стоимости строительных ресурсов», — заявлял он.
Задача, по его словам, предстоит серьезная, она должна быть на постоянном контроле. При этом отрасль активно переходит на российские строительные ресурсы. Об этом говорят и сами строительные компании.
— Очень сильно подорожали работы за кубический метр монолита — работы, материалы. Мы сейчас в большинстве своем закупаем материалы российского производства, чтобы не зависеть от курса и поддержать нашего производителя. Сейчас у нас тоже выпускают качественные материалы и оборудование. Пока только лифтовому оборудованию нет замены, мы тут привязаны к курсу, — уточнила Эльвира Губайдуллина.
В условиях резкого сокращения продаж новостроек и запуска новых проектов российскому рынку стройматериалов также прогнозируют спад. В Национальном объединении производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) считают, что объемы строительства в 2025—2026 годах снизятся из-за увеличения доли затоваривания рынка с текущих 50—55% до 65%. В области производства стройматериалов аналитики объединения дали следующий прогноз: объем рынка по итогам 2024 года составил 3,7 трлн рублей (рост цен 14—25%), на 2025 год — 3,5 трлн рублей (рост цен 18—20%).
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