В Татарстане заморозят цены на ключевые стройматериалы сроком на год

Производители цемента и щебня выразили согласие, на очереди — металлургические заводы

Фото: коллаж "Реального времени"

В Татарстане достигнута договоренность о заморозке цен на ключевые строительные материалы сроком на один год, выяснило «Реальное время». О подготовке этой меры господдержки ранее заявлял глава Минстроя России, выступая на коллегии профильного министерства в Казани. Крупнейшие производители цемента, щебня и других нерудных материалов в республике уже выразили свое согласие. Сейчас прорабатывается вопрос с остальными компаниями в отрасли. Подробности — в материале «Реального времени».

«Готовы на целый год заморозить цену»

Татарстанские застройщики получают письма с предупреждением об очередном повышении цен на строительные материалы. Эта продукция в России уже значительно подорожала по итогам года — намного выше инфляции. По некоторым ключевым позициям рост превысил 20%. В этих условиях Минстрой страны призывает девелоперов не повышать стоимость «квадрата» жилья, а дождаться новых мер поддержки отрасли — в виде заморозки цен на стройматериалы. Выяснилось, что первые шаги в этом направлении уже предприняты.

— Мы провели встречи с производителями цемента, инертных материалов. Буквально вчера в мой адрес поступили письма о том, что все крупные компании, которые производят цемент, занимаются нерудными материалами, щебнем, к примеру, готовы поднять годовой объём республики и зафиксировать цену на целый год — заморозить цену, — сообщил «Реальному времени» депутат Госдумы, член думского комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

Договоренность достигнута с производителями стройматериалов в пределах Татарстана. Причем пока только по ряду позиций (цемент, нерудные и инертные материалы), уточнил парламентарий: «Это по республике, я пока за всю страну не могу сказать. Мы всегда все пилоты сначала в республике проводим. Сейчас смотрим, как это докрутить, там еще есть вопрос с железной дорогой. Самое главное, чтобы она нас не подвела, и все эти поставки прошли вовремя, чтобы ежемесячные объемы, которые все заявят, до всех дошли». По другим стройматериалам сейчас также ведут переговоры о заморозке цен.

Договоренность достигнута с производителями стройматериалов в пределах Татарстана. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— По металлу работаем, сейчас общаемся. Думаю, проработаем четыре ключевые позиции — это цемент, инертные материалы, металл и кабельная продукция, то, что показало самый большой рост в стоимости в предыдущем году. Договариваемся о фиксации цен на год, до 31 декабря 2025 года. И ежегодно в декабре по следующему году будем устраивать конкурсы между производителями на предмет того, кто даст лучшую цену цемента, щебня, инертных материалов, кто сможет обеспечить эти объемы и зафиксировать цену, — пояснил Вольфсон.

По его словам, речь идет о фиксации цен не обязательно на уровне текущих, они могут быть и ниже, в зависимости от предложений самих производителей. Заморозка цен на стройматериалы должна быть исключительно добровольной. «У нас уже есть предложение по бетону, сейчас на этом фоне на 200—300 рублей с куба скинули цену. Если будет понятная ценовая политика по инертным материалам и по цементу, то производители бетона тоже готовы зафиксировать свои цены», добавил депутат.

«Начали приходить письма с предупреждением о росте цен на 5—12%»

В отрасли это решение называют своевременным, поскольку с началом весны прогнозируют новый рост цен на стройматериалы — они могут подорожать еще на 15—20%. Повышение связывают с возросшими затратами на логистику и энергоресурсы. Дополнительным фактором будет введение обязательной маркировки стройматериалов в этом году. Производителям придется приобрести оборудование для нанесения цифровых кодов и ведения мониторинга движения товаров. Все это скажется на конечной стоимости продукции, поэтому фиксация цен на стройматериалы может поддержать строителей, считают участники рынка.

— Помочь, наверное, поможет. Отчасти, может даже стабилизировать себестоимость. Но производители стройматериалов в рамках инфляции в любом случае вынуждены будут поднимать цены — это неизбежно. А за ними, если будет подъем, и мы будем поднимать тоже. Но только в рамках инфляции, мы не стараемся выше этого уходить, — сообщил гендиректор строительной компании «Бриз» Андрей Беляков.

По словам застройщика, материалы существенно подорожали в прошлом году, в начале этого — рост продолжился: «Да, с 20 января начали приходить письма с предупреждением об очередном росте цен в среднем от 5 до 12%. На все подряд, начиная с алюминия и заканчивая силикатным кирпичом — на него, сказали, будет значительное поднятие цены».

По словам застройщика, материалы существенно подорожали в прошлом году, в начале этого — рост продолжился. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Подтверждают резкий рост стоимости продукции и другие девелоперы, поэтому в целом поддерживают идею с фиксацией цен на стройматериалы.

— Мы рады любым мерам поддержки, но так, чтобы ни один из участников бизнеса не пострадал. Да, со стороны поставщиков, производителей работ есть некий элемент спекуляции с ценами. Мы все время фиксируем увеличение СМР, стоимости материалов. В январе повышение к предыдущему месяцу составило 3—5% в зависимости от позиции. Это по сравнению с декабрем кажется немного, а в целом по отрасли, естественно, большое повышение. За полгода стройматериалы подорожали на 15—20% как минимум, — сообщила генеральный директор СК «Камастройинвест» Эльвира Губайдуллина.

«У нас тоже выпускают качественные материалы»

Ранее об инициативе заморозить цены на стройматериалы заявлял министр строительства России Ирек Файзуллин, выступая на коллегии Минстроя РТ в Казани. Он признал, что без массовой льготной ипотеки и в условиях заградительных ставок рыночной — покупательная способность россиян на рынке жилья существенно снизилась. Поэтому для отрасли, по его словам, начали готовить новые инструменты поддержки. «Я обращаюсь к коллегам-застройщикам — не меняйте цены в сторону повышения! Те меры поддержки, которые мы будем осуществлять, связаны с тем, что мы просим, чтобы цены заморозили. Сегодня мы вместе с производителями и Минпромторгом прорабатываем вопросы, в том числе и добровольной заморозки стоимости строительных ресурсов», — заявлял он.

Цены выросли на все позиции стройматериалов, начиная с алюминия и заканчивая силикатным кирпичом — на него будет «значительное поднятие цены». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Задача, по его словам, предстоит серьезная, она должна быть на постоянном контроле. При этом отрасль активно переходит на российские строительные ресурсы. Об этом говорят и сами строительные компании.

— Очень сильно подорожали работы за кубический метр монолита — работы, материалы. Мы сейчас в большинстве своем закупаем материалы российского производства, чтобы не зависеть от курса и поддержать нашего производителя. Сейчас у нас тоже выпускают качественные материалы и оборудование. Пока только лифтовому оборудованию нет замены, мы тут привязаны к курсу, — уточнила Эльвира Губайдуллина.

В условиях резкого сокращения продаж новостроек и запуска новых проектов российскому рынку стройматериалов также прогнозируют спад. В Национальном объединении производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) считают, что объемы строительства в 2025—2026 годах снизятся из-за увеличения доли затоваривания рынка с текущих 50—55% до 65%. В области производства стройматериалов аналитики объединения дали следующий прогноз: объем рынка по итогам 2024 года составил 3,7 трлн рублей (рост цен 14—25%), на 2025 год — 3,5 трлн рублей (рост цен 18—20%).