В Казани ставки долгосрочной аренды к концу 2025 года снизились почти на 6%

К концу первой декады декабря медианная ставка долгосрочной аренды в мегаполисах составила 35 тыс. рублей

Фото: Реальное время

В Казани ставки долгосрочной аренды к концу года снизилась на 5,9%. Для сравнения: в среднем по России стоимость месячной аренды квартир снизилась на 3,3%, пишут «Известия».

В среднем к концу первой декады декабря медианная ставка долгосрочной аренды в мегаполисах составила 35 тыс. рублей. Снижение произошло из-за сезонных колебаний и изменений структуры предложения в ряде больших городов. На протяжении большинства месяцев динамика была сдержанной, однако в сентябре ставки резко выросли на 6,3% относительно августа, до 38 тыс. рублей. Но при этом в декабре аренда вновь подешевела на 3,8% в сравнении с ноябрем.

— Все ощутимые изменения цены происходили только в период начала и завершения активного делового сезона, — прокомментировал ситуацию руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Он отметил, что к концу года количество сдаваемых квартир увеличилось на 7,5% относительно ноября. С его слов, рынок постепенно восстанавливается и тренд может продолжиться после новогодних праздников.

Сильнее всего ставки долгосрочной аренды снизились в Уфе (–12,6%; до 26 тыс. рублей), в Перми (–10,8%; до 31 тыс.),Казани (–5,9%; до 35 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (–5,7%; до 46 тыс. рублей), Ростове-на-Дону (–5,4%; до 33 тыс. рублей), а также в Самаре (–5,2%; до 33 тыс. рублей).

Никита Егоров