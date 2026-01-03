Минстрой Татарстана получит 17 млрд рублей на нацпроекты и госпрограммы

Ключевым станет проект «Инфраструктура для жизни» с программой модернизации коммунальной инфраструктуры на 2,5 млрд рублей и благоустройством 42 парков и скверов

Фото: Максим Платонов

В текущем году Минстрой РТ реализует пять национальных проектов и три государственные программы. Министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин представил планы работы на 2026 год на совещании в Доме правительства.

Общий объем финансирования составит 17 миллиардов рублей, на которые планируется построить и отремонтировать 172 объекта.

Ключевым станет проект «Инфраструктура для жизни» с программой модернизации коммунальной инфраструктуры на 2,5 миллиарда рублей и благоустройством 42 парков и скверов. Продолжится рекультивация иловых полей Казани в рамках проекта «Экологическое благополучие». Особое внимание уделяется социальной сфере: запланирован ремонт пяти поликлиник, строительство и реконструкция 30 объектов в рамках проекта «Семья», включая детские сады, школы искусств, библиотеки и дома культуры.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» намечен ремонт 36 школ, двух колледжей и молодежного центра «Заман». Государственные программы охватят 38 объектов с финансированием в сумме более 6,4 миллиарда рублей.

Напомним, что, помимо этого, в Татарстане в 2026 году реализуют 50 республиканских программ строительства и ремонта на 77 миллиардов.

Наталья Жирнова