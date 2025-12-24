Долг россиян по ипотеке превысил 23 трлн рублей

Ключевым драйвером рынка стали кредиты с господдержкой, на которые пришлось порядка 80% всех новых займов

Фото: Динар Фатыхов

Общий объем задолженности россиян по ипотечным кредитам превысил 23 трлн рублей. По данным Центробанка, в ноябре показатель вырос на 1,4% после увеличения на 1,2% в октябре. Такая динамика соответствует сезонной тенденции — конец года традиционно характеризуется активизацией ипотечного сегмента.

Согласно отчету регулятора о развитии банковского сектора, ипотечный портфель кредитных организаций за ноябрь увеличился на 1,5%, сохранив темпы роста предыдущего месяца (в октябре — +1,4%). При этом общий объем ипотечных выдач остался на уровне октября и составил около 500 млрд рублей.

Ключевым драйвером рынка стали кредиты с господдержкой, на которые пришлось порядка 80% всех новых займов. Наибольшей популярностью продолжает пользоваться программа «Семейная ипотека»: в ноябре по ней выдали 358 млрд рублей, что на 9% превышает показатель октября (329 млрд рублей). Эксперты связывают оживление спроса с новостями о планируемых изменениях: с 2026 года программа будет ограничена одним льготным кредитом на семью.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В то же время выдачи рыночной ипотеки остаются умеренными. В ноябре объем таких кредитов составил 110 млрд рублей после 120 млрд рублей в октябре. Основной сдерживающий фактор — высокие процентные ставки. При этом средняя ставка по рыночным ипотечным кредитам в ноябре незначительно снизилась до 19,5% годовых против 19,7% в октябре, однако уровень по‑прежнему ограничивает активность заемщиков, отмечает Банк России.

В ноябре чистая прибыль кредитных организаций увеличилась на 27%, достигнув 394 млрд рублей. С начала 2025 года совокупная прибыль банков составила 3,4 трлн рублей.

Рената Валеева