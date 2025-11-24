Татарстанцы утроили сумму просроченных долгов по ипотеке

За год объем просрочки по жилищным кредитам в республике вырос с 1,9 до 5,7 млрд рублей

Фото: Реальное время

Общая задолженность россиян по ипотеке достигла рекордных 19,9 трлн рублей. Но экспертов тревожит объем просроченных долгов по жилищным кредитам, который за год в целом по стране вырос в два раза, до 179 млрд рублей, а по Татарстану — даже в три раза и достиг 5,7 млрд рублей против 1,9 млрд годом ранее. Подробнее о том, чем это грозит, какова вероятность появления ипотечного пузыря и что еще происходит на рынке недвижимости с началом снижения ставок — в материале «Реального времени».

«В ноябре и декабре спрос сохранится»

Рынок жилья в Казани и Татарстане переживает заметное оживление. Октябрь оказался рекордным для вторички, сообщили в Росреестре РТ и добавили, что ожидают дальнейшего роста сделок с учетом их традиционного увеличения под конец года. В общей сложности за месяц зарегистрировали 16 371 переход прав на основании договоров купли-продажи (ДКП) или на 15,5% больше, чем в сентябре. Число сделок в республике выросло по всем сегментам, но больше всего на квартиры:

на жилые помещения — 6 233 (+23,6%),

на индивидуальные жилые дома — 1 466 (+13,6%),

на земельные участки — 7 915 (+10,4%),

на нежилые помещения — 757 (+13,2%).

Рынок жилья в Казани и Татарстане переживает заметное оживление. Реальное время / realnoevremya.ru

Количество ипотечных сделок, согласно отчету ведомства на портале «Открытый Татарстан», также существенно возросло. В октябре в республике оформили 7 003 жилищных кредита (+13%), из них 2 666 по Казани (+18%).

— Несмотря на негативные прогнозы, спрос на вторичку находится на хорошем уровне в течение всего 2025 года. В ноябре и декабре спрос также сохранится. Но при этом надо отметить, что большинство сделок проходят за собственные средства, без использования кредитных из-за пока еще высоких ипотечных ставок, — сообщил вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.

Реальное время / realnoevremya.ru

В Татарстане в три раза выросла просрочка по ипотеке

Задолженность россиян по ипотеке за год выросла почти на 700 млрд и достигла рекордных 19,9 трлн рублей (+3,5%). Это исторический максимум, о котором отчитывался Центробанк. Регулятор сообщил, что этой осенью населению стали одобрять вдвое больше кредитов на покупку жилья, нежели в начале года. За несколько месяцев граждане успели накопить средства и готовы сделать больший первоначальный взнос.

Жители Татарстана за год нарастили объем жилищных кредитов до 683 млрд рублей, что на 33 млрд больше, чем годом ранее (+5%). Между тем, эксперты указывают на другие тревожные тенденции на рынке. Просроченные ипотечные долги, как в целом по стране, так и по республике кратно увеличились. По России удвоились с 83 млрд до 179 млрд, а у татарстанцев даже утроились — с 1,9 млрд до 5,7 млрд рублей.

Задолженность россиян по ипотеке за год выросла почти на 700 млрд и достигла рекордных 19,9 трлн рублей (+3,5%). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Причем жители республики оказались на первом месте в Приволжском федеральном округе по величине ипотечной просрочки. На втором — Башкортостан с 5,6 млрд рублей, на третьем — Самарская область с 3,2 млрд. В общей сложности просроченные долги по жилищным кредитам у населения Поволжья за год выросли в 2,4 раза, до 28 млрд. По России республика оказалась на шестой строчке в топ-10 регионов с наибольшими просроченными ипотечными долгами.

— Рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам является закономерным следствием кредитного бума, который наблюдался на рынке в течение 3—4 лет до окончания в середине 2024 года массовой льготной ипотечной программы. Сейчас в ипотечном портфеле происходит вызревание выдач заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Объем просроченной задолженности в целом по стране вырос вдвое, до 178 млрд рублей за период с 01.10.2024 по 01.10.2025, однако доля просрочки по-прежнему остается низкой и не превышает 1% портфеля, поэтому системных рисков ухудшения качества ипотечной задолженности мы не наблюдаем, — прокомментировала директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

По ее словам, объем просроченной задолженности по ипотеке в Татарстане, несмотря на трехкратный рост в указанный выше период, остается невысоким, а доля просрочки соответствует среднероссийскому уровню (0,8% портфеля). Между тем другие эксперты все же оценивают ситуацию как негативную тенденцию.

— Традиционно дисциплина заемщиков по обслуживанию ипотечных кредитов является очень высокой, по сравнению с другими видами кредитов, и существенный рост просрочки в этом сегменте является весьма тревожным сигналом. Это может свидетельствовать о сложной ситуации в экономике, высокой инфляции, фактической стагнации располагаемых доходов населения при его довольно высокой закредитованности, из-за чего людям становится все труднее осуществлять выплаты по своим долгам, в том числе и ипотечным, — сообщил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

При этом говорить о надувании ипотечного пузыря на российском ипотечном рынке, на его взгляд, все же преждевременно: «Так, доля задолженности населения по ипотеке в ВВП у нас в стране все еще относительно невысокая по мировым меркам; довольно низкой, несмотря на рост, остается и доля просрочки в ипотечных портфелях отечественных банков. В том числе в Татарстане доля просрочки по ипотеке составляет порядка 0,8%, что ниже, чем 0,9% в среднем по стране».

При этом говорить о надувании ипотечного пузыря на российском ипотечном рынке, на его взгляд, все же преждевременно. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Тем не менее тенденция увеличения уровней ипотечной просрочки не может не тревожить, учитывая возможность каких-то новых значительных экономических шоков, а также геополитические и другие риски. Для предотвращения быстрого наращивания рисков в банковской системе Банк России применяет довольно жесткие меры макропруденциального регулирования ипотечного кредитования, в частности прямые лимиты для банков на выдачу ипотечных займов людям с высокой долговой нагрузкой. В свою очередь, банки сейчас предъявляют весьма строгие требования к потенциальным ипотечным заемщикам, в результате чего процент отказов по заявкам на оформление ипотечных кредитов превышает 60% по стране. Я полагаю, все это в итоге позволит удержать ситуацию под контролем, — добавил спикер.

По оценке аналитика, ипотечные портфели отечественных банков по итогам 2025 года вырастут на 4—5% после подъема на 10,9% в прошлом году.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Многие покупали квартиры, не задумываясь: а смогут ли они ее потянуть»

В самом Центробанке двойной рост доли просрочки по ипотеке с 0,5 до 1% хоть и называют заметным, но считают по-прежнему умеренным в абсолютных и исторических масштабах. Регулятор напоминает, что в стране были более высокие значения, например, в 2015—2016 годах больше 3%.

Текущее увеличение проблемных ипотечных кредитов в ЦБ связывают с «вызреванием» тех займов, которые были выданы в первой половине 2024-го и в 2023 годах, когда к заемщикам предъявляли слишком мягкие требования. Тем не менее эксперты считают, что Банк России может вновь ужесточить условия выдачи ипотеки.

— На этом фоне Центробанк проанализирует причины такой просрочки и выявит их. На основании этого, скорее всего, выпустит дополнительное письмо, в рамках которого потребует ужесточить процедуру проверки заёмщиков, — полагает руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин, — На мой взгляд, это все-таки было связано с тем, что в последнее время многие клиенты покупали квартиры, не особо задумываясь, а смогут ли они ее финансово потянуть.

Собеседник издания напомнил про ажиотажный спрос на рынке жилья в предыдущие годы: «Во-первых, покупали со словами: все берут и нам надо взять. Во-вторых, действовали программы с низким первым взносом. Да, это было заманчиво: покупаешь квартиру и ничего не платишь на входе, но у тебя был большой платеж. Я уже тогда предвидел, что большинству людей, которые не накопили на первоначальный взнос, будет очень тяжело выплачивать по 70—80 тысяч рублей в месяц. Рано или поздно ты попадешь в финансовую яму».

«Да, это было заманчиво: покупаешь квартиру и ничего не платишь на входе, но у тебя был большой платеж по ипотеке». Реальное время / realnoevremya.ru

По мнению Сафина, это одна из причин резкого роста просрочки. Многие татарстанцы, купившие за последние пару лет жилье на заемные средства, не имели финансового плана, как будут выплачивать ипотеку.

«Мы видим прирост, и этот год тоже сказался — многие влезли в ипотеку, которая им была не нужна. Люди покупали просто, чтобы было, а не потому, что они инвесторы или им нужно для жизни. Обычный клиент очень рассудительно подходит к процессу выбора квартиры. Это покупка не эмоциональная, он понимает, как будет платить ипотеку. Поэтому здесь все-таки проблема заемщиков», подчеркнул спикер.