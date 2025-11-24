Татарстанцы утроили сумму просроченных долгов по ипотеке
За год объем просрочки по жилищным кредитам в республике вырос с 1,9 до 5,7 млрд рублей
Общая задолженность россиян по ипотеке достигла рекордных 19,9 трлн рублей. Но экспертов тревожит объем просроченных долгов по жилищным кредитам, который за год в целом по стране вырос в два раза, до 179 млрд рублей, а по Татарстану — даже в три раза и достиг 5,7 млрд рублей против 1,9 млрд годом ранее. Подробнее о том, чем это грозит, какова вероятность появления ипотечного пузыря и что еще происходит на рынке недвижимости с началом снижения ставок — в материале «Реального времени».
«В ноябре и декабре спрос сохранится»
Рынок жилья в Казани и Татарстане переживает заметное оживление. Октябрь оказался рекордным для вторички, сообщили в Росреестре РТ и добавили, что ожидают дальнейшего роста сделок с учетом их традиционного увеличения под конец года. В общей сложности за месяц зарегистрировали 16 371 переход прав на основании договоров купли-продажи (ДКП) или на 15,5% больше, чем в сентябре. Число сделок в республике выросло по всем сегментам, но больше всего на квартиры:
- на жилые помещения — 6 233 (+23,6%),
- на индивидуальные жилые дома — 1 466 (+13,6%),
- на земельные участки — 7 915 (+10,4%),
- на нежилые помещения — 757 (+13,2%).
Количество ипотечных сделок, согласно отчету ведомства на портале «Открытый Татарстан», также существенно возросло. В октябре в республике оформили 7 003 жилищных кредита (+13%), из них 2 666 по Казани (+18%).
В Татарстане в три раза выросла просрочка по ипотеке
Задолженность россиян по ипотеке за год выросла почти на 700 млрд и достигла рекордных 19,9 трлн рублей (+3,5%). Это исторический максимум, о котором отчитывался Центробанк. Регулятор сообщил, что этой осенью населению стали одобрять вдвое больше кредитов на покупку жилья, нежели в начале года. За несколько месяцев граждане успели накопить средства и готовы сделать больший первоначальный взнос.
Жители Татарстана за год нарастили объем жилищных кредитов до 683 млрд рублей, что на 33 млрд больше, чем годом ранее (+5%). Между тем, эксперты указывают на другие тревожные тенденции на рынке. Просроченные ипотечные долги, как в целом по стране, так и по республике кратно увеличились. По России удвоились с 83 млрд до 179 млрд, а у татарстанцев даже утроились — с 1,9 млрд до 5,7 млрд рублей.
Причем жители республики оказались на первом месте в Приволжском федеральном округе по величине ипотечной просрочки. На втором — Башкортостан с 5,6 млрд рублей, на третьем — Самарская область с 3,2 млрд. В общей сложности просроченные долги по жилищным кредитам у населения Поволжья за год выросли в 2,4 раза, до 28 млрд. По России республика оказалась на шестой строчке в топ-10 регионов с наибольшими просроченными ипотечными долгами.
По ее словам, объем просроченной задолженности по ипотеке в Татарстане, несмотря на трехкратный рост в указанный выше период, остается невысоким, а доля просрочки соответствует среднероссийскому уровню (0,8% портфеля). Между тем другие эксперты все же оценивают ситуацию как негативную тенденцию.
При этом говорить о надувании ипотечного пузыря на российском ипотечном рынке, на его взгляд, все же преждевременно: «Так, доля задолженности населения по ипотеке в ВВП у нас в стране все еще относительно невысокая по мировым меркам; довольно низкой, несмотря на рост, остается и доля просрочки в ипотечных портфелях отечественных банков. В том числе в Татарстане доля просрочки по ипотеке составляет порядка 0,8%, что ниже, чем 0,9% в среднем по стране».
— Тем не менее тенденция увеличения уровней ипотечной просрочки не может не тревожить, учитывая возможность каких-то новых значительных экономических шоков, а также геополитические и другие риски. Для предотвращения быстрого наращивания рисков в банковской системе Банк России применяет довольно жесткие меры макропруденциального регулирования ипотечного кредитования, в частности прямые лимиты для банков на выдачу ипотечных займов людям с высокой долговой нагрузкой. В свою очередь, банки сейчас предъявляют весьма строгие требования к потенциальным ипотечным заемщикам, в результате чего процент отказов по заявкам на оформление ипотечных кредитов превышает 60% по стране. Я полагаю, все это в итоге позволит удержать ситуацию под контролем, — добавил спикер.
По оценке аналитика, ипотечные портфели отечественных банков по итогам 2025 года вырастут на 4—5% после подъема на 10,9% в прошлом году.
«Многие покупали квартиры, не задумываясь: а смогут ли они ее потянуть»
В самом Центробанке двойной рост доли просрочки по ипотеке с 0,5 до 1% хоть и называют заметным, но считают по-прежнему умеренным в абсолютных и исторических масштабах. Регулятор напоминает, что в стране были более высокие значения, например, в 2015—2016 годах больше 3%.
Текущее увеличение проблемных ипотечных кредитов в ЦБ связывают с «вызреванием» тех займов, которые были выданы в первой половине 2024-го и в 2023 годах, когда к заемщикам предъявляли слишком мягкие требования. Тем не менее эксперты считают, что Банк России может вновь ужесточить условия выдачи ипотеки.
Собеседник издания напомнил про ажиотажный спрос на рынке жилья в предыдущие годы: «Во-первых, покупали со словами: все берут и нам надо взять. Во-вторых, действовали программы с низким первым взносом. Да, это было заманчиво: покупаешь квартиру и ничего не платишь на входе, но у тебя был большой платеж. Я уже тогда предвидел, что большинству людей, которые не накопили на первоначальный взнос, будет очень тяжело выплачивать по 70—80 тысяч рублей в месяц. Рано или поздно ты попадешь в финансовую яму».
По мнению Сафина, это одна из причин резкого роста просрочки. Многие татарстанцы, купившие за последние пару лет жилье на заемные средства, не имели финансового плана, как будут выплачивать ипотеку.
«Мы видим прирост, и этот год тоже сказался — многие влезли в ипотеку, которая им была не нужна. Люди покупали просто, чтобы было, а не потому, что они инвесторы или им нужно для жизни. Обычный клиент очень рассудительно подходит к процессу выбора квартиры. Это покупка не эмоциональная, он понимает, как будет платить ипотеку. Поэтому здесь все-таки проблема заемщиков», подчеркнул спикер.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».