Мэрия Казани не нашла покупателя на промбазу вблизи кладбища на Мирном

Власти планировали выручить за нее не менее 223 миллионов рублей

Фото: скриншот с сайта 2ГИС

В начале ноября исполком Казани выставил на продажу земельный участок, расположенный по улице Новосельской, что в жилом массиве Мирный. Однако исполком опубликовал постановление, в котором заявил об отмене аукциона из-за отсутствия заявок.

Речь идет о земельном участке площадью 14 933 кв. м, являющемся частью имущественного комплекса. Последний включает в себя здание питомника (319,7 кв. м), механическую мастерскую (514,2 кв. м), подземный газопровод длиной 338,2 метра, две распашные ворота, водозаборную скважину и летнюю теплицу площадью 360 кв. м. Стоимость лота — 223,1 млн рублей.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что мэрии Казани удалось продать почти полгектара земли в Ново-Савиновском районе Казани. Речь идет о бывшей базе «Горводзеленхоза», расположенной на улице Чуйкова.

Вместе с тем в октябре 2024 года мэрия Казани обнародовала проект застройки территории, на которой ранее располагалась база МУП «Горводзеленхоз». В декабре 2023 года участок за 911 млн рублей под ЖК приобрел один из крупнейших девелоперов России — группа «ПИК». В ноябре того же года стало известно, что СМУ-88 выкупило базу казанского МУП «Городское благоустройство» почти за 350 млн рублей.



Дмитрий Зайцев