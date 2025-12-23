Цены на новостройки Казани выросли на 14,3% за 2025 год

За период январь — декабрь 2025 года жители Казани заключили более 8,1 тысячи договоров долевого участия

Фото: Динар Фатыхов

К концу 2025 года средняя цена квадрата жилья в новостройках Казани выросла до 257 000 рублей, показывая увеличение на 2,4% по отношению к ноябрю и на 14,3% за весь год. Несмотря на повышение цен, общее число предложений на рынке уменьшилось на 5,3% относительно ноября и на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс недвижимость».

Активизация покупателей способствовала сокращению объемов предложения. За период январь — декабрь 2025 года жители Казани заключили более 8,1 тысячи договоров долевого участия, что соответствует аналогичному количеству приобретенных квадратных метров жилья за аналогичный срок годом ранее. Однако качество предложения изменилось: медианная площадь продаваемых квартир увеличилась на 5%, отражая предпочтения жителей приобретать жилье большего метража.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подводя итог года, эксперты отмечают, что динамика казанского рынка новостроек была позитивной благодаря высокому спросу, несмотря на незначительное снижение объема продаж по сравнению с предыдущими показателями. Повышение цен на недвижимость стало следствием сокращения общего количества предложений и изменения структуры выставленных на продажу площадей.

Ариана Ранцева