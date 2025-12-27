Стоимость частного дома в Татарстане превысила 8,8 млн рублей к концу 2025 года

Выше всего цены на коттеджи поднялись в Республике Коми

Фото: Ирина Плотникова

Частные дома в Татарстане с начала 2025 года подорожали на 5,1%, до 8 882 096 рублей. Такие данные следуют из аналитики портала «Мир квартир».

Выше всего цены на коттеджи поднялись в Республике Коми (+26,3%, до 5,1 млн рублей), Чукотском автономном округе (+16,2%, до 10,3 млн) и Еврейской автономной области (+15,8%, до 3,7 млн). Также резко выросли в цене частные дома, расположенные в Ханты-Мансийском автономном округе (+13,8%), Курской области (+13,7%), Приморском крае (+11,9%), Бурятии (+11,8%) и Республике Марий Эл (+10,8%).

Подешевели больше всего объекты в Тамбовской (–13,1%), Ульяновской (–12,6%), Орловской (–11,2%), Смоленской (–10,8%), Владимирской (–10,7%), Ивановской (–10,1%), Курганской (–10%), Калужской (–9,6%), Магаданской (–9,6%) и Воронежской (–7,2%) областях.

На территориях, относящихся к Москве, частные дома подорожали до 32,2 млн рублей (+8,1%), в Санкт-Петербурге — до 24,7 млн (+10,6%). При этом в Подмосковье аналогичные объекты недвижимости подешевели до 18,4 млн рублей (-4,2%).

В среднем по России частный дом на конец текущего года стоит 7,5 млн рублей (+2,4%).

Как отметил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко, в этом году рост цен на индивидуальные дома оказался самым низким за 5 лет. Для сравнения: в 2024-м коттеджи подорожали на 7%, а с 2021-го до 2023-го на такие объекты ценник увеличивался более чем на 10%.

— Это явный сигнал о недостаточной платежеспособности населения — рынок «стоит». Строительство на ИЖС и в садовых товариществах ведется, но больше для собственного проживания, чем на продажу, — резюмировал Луценко.

Ранее сообщалось, что долг россиян по ипотеке превысил 23 трлн рублей. Ключевым драйвером рынка стали кредиты с господдержкой, на которые пришлось порядка 80% всех новых займов.



Никита Егоров