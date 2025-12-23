«Авито Недвижимость»: доля ипотечных сделок достигла максимума за 2025 год

На первичном рынке доля сделок с использованием кредитного инструмента составила 71% (+3 п.п. к сентябрю и +20 п.п. к январю)

Фото: Динар Фатыхов

По сравнению с январем 2025 года, доля ипотечных сделок продолжила увеличиваться, прибавив на первичном рынке 20 п.п. к началу года, на вторичном — 16 п.п.. Количество отправленных в банк заявок в ипотечном сервисе «Авито Недвижимости» возросло на 18% за месяц, а число кейсов одобрений — на 17%.

Технологическая платформа «Авито Недвижимость» подвела итоги ноября 2025 года на ипотечном рынке в России. На первичном рынке доля сделок с использованием кредитного инструмента составила 71% (+3 п.п. к сентябрю и +20 п.п. к январю)*. Восходящий тренд объясняется как снижением ключевой ставки, так и возросшим интересом к семейной ипотеке на фоне ожидаемых изменений. С февраля 2026-го родители ребенка до 6 лет смогут покупать только один объект с применением льготной ставки (сейчас это может сделать каждый из супругов и при определенной схеме купить два объекта). В целом семейная ипотека, а также другие субсидируемые государством программы (например, дальневосточная и арктическая ипотека) остаются драйвером продаж новостроек. На первую приходится до 80% всех выданных на первичном рынке жилищных кредитов.



«Ноябрь показал рекордный результат в 2025 году по числу расчетов условий в ипотечном сервисе «Авито Недвижимости». Общее количество отправленных в банки анкет за месяц выросло на 18%, а кейсов одобрений — на 17%. На фоне снижения ставки ЦБ РФ и будущих изменений по Семейной ипотеке пользователи перешли к активным действиям: они не просто рассчитывают условия, а предметно взаимодействуют с банками. Поскольку программа имеет лимиты, дополнительные средства на покупку недвижимости заемщики получают за счет рыночной ипотеки», — комментирует Артур Ахметов, руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито.

На вторичном рынке доля сделок с использованием ипотеки по итогам ноября 2025 года составила 30% (+1 п.п. за месяц, +16 п.п. к январю). Регионами-лидерами по доле ипотеки на вторичном рынке в отчетном месяце стали Чукотский АО (53%), Тыва (41%), Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский АО и Архангельская область (по 37%), Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область (по 35%), а также Амурская область (34%). Среди столичных агломераций наибольшая доля была отмечена в Московской (23%) и Ленинградской областях (21%). В Санкт-Петербурге с использованием ипотеки на вторичном рынке в отчетном месяце совершили 19% сделок, в Москве — 17%.