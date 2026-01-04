Эксперты прогнозируют снижение активности на рынке жилья в 2026 году

Они отмечают, что сейчас люди принимают решения не из потребности в улучшении жилья, а из страха не успеть воспользоваться действующими условиями ипотеки

Фото: Динар Фатыхов

Эксперт по недвижимости Виктор Зубик прогнозирует охлаждение спроса на жилье в конце первого — начале второго квартала 2026 года, передает ТАСС. Это связано с ажиотажным спросом перед возможным изменением условий семейной ипотеки.

По словам специалиста, потенциальные заемщики активно обращаются в банки и к застройщикам, стремясь зафиксировать условия кредитования до февраля 2026 года. После этого периода ожидается снижение покупательской активности, что может привести к значительным скидкам на недвижимость, особенно в проектах с низкими темпами продаж.

Эксперт отметил изменение психологии покупателей: сейчас люди принимают решения не из потребности в улучшении жилищных условий, а из страха не успеть воспользоваться действующими условиями ипотеки.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Это приводит к смещению спроса в сторону быстродоступных объектов, укладывающихся в лимиты программы. При этом оценка реальной стоимости жилья отходит на второй план. Такая ситуация не только временно разогревает рынок, но и создает риски завышенных ожиданий к началу 2027 года.

Дополнительно обсуждается возможное введение дифференцированных ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей, что может привести к удвоению ипотечных платежей для семей с одним ребенком.

Наталья Жирнова