Правительство отказалось продлевать мораторий на штрафы застройщикам
Сейчас объем претензий дольщиков к застройщикам оценивается в сумму свыше 100 млрд рублей
Правительство приняло решение не продлевать мораторий на взыскание штрафов с застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Об этом сообщил премьер‑министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице‑премьерами. Инициатива обусловлена поручением президента Владимира Путина, который в рамках прямой линии 19 декабря выступил против продления действующей меры поддержки строительной отрасли.
— Президент поручил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Такое решение мы уже приняли, — заявил Мишустин.
Путин подчеркнул, что мораторий, введенный в период пандемии для поддержки строительной отрасли, пора завершать:
— Полагаю, достаточно. И попрошу правительство мораториев подобных… во всяком случае, мораториев не продлевать. Ключи должны выдаваться вовремя.
Действие текущего моратория истекает 31 декабря. Это означает, что с 1 января 2026 года покупатели квартир в новостройках вновь получат право через суд требовать выплаты неустойки за перенос сроков сдачи домов и выдачи ключей.
История моратория насчитывает три этапа введения:
- первый период — с 3 апреля по 31 декабря 2020 года (введен в разгар пандемии COVID‑19);
- второй период — с 29 марта 2022 года по 30 июня 2023 года (на фоне внешнеэкономических вызовов);
- третий период — утвержден весной 2024 года с неоднократным продлением до конца 2025 года.
По данным вице‑премьера Марата Хуснуллина, за время действия моратория накопилась значительная сумма потенциальных неустоек: объем претензий дольщиков к застройщикам превысил 100 млрд рублей. При этом доля жилых проектов с перенесенными сроками сдачи достигла 19%, что затронуло интересы 132 тыс. участников долевого строительства.
