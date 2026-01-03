Меры против «схемы Долиной» могут быть приняты уже в первые месяцы 2026 года

Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Динар Фатыхов

В первом квартале 2026 года в России могут быть приняты законодательные меры по защите граждан от так называемой схемы Долиной. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Схема Долиной» получила широкое распространение на рынке недвижимости: ее суть заключается в том, что продавец после получения денег за квартиру отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент сделки находился под воздействием мошенников.

По словам Аксакова, фракция «Справедливая Россия» уже подготовила соответствующий законопроект. В дальнейшем документ могут дополнить другими предложениями, направленными на повышение безопасности сделок с недвижимостью. Депутат отметил, что после решения Верховного суда ситуация на вторичном рынке жилья несколько стабилизировалась — граждане почувствовали большую защищенность.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем не менее законодатели считают необходимым закрепить дополнительные нормы, которые позволят покупателям и продавцам чувствовать себя увереннее при совершении сделок. Среди предлагаемых мер — введение недельного «периода охлаждения»: в это время денежные средства будут блокироваться на депозите, а после заключения договоров перечисляться продавцу.

Еще одно предложение заключается в обязательном проведении таких операций исключительно в безналичной форме. По мнению Аксакова, это позволит пресечь практику, когда квартира формально продается по одной цене, а фактически — по другой. При соблюдении законных процедур, подчеркнул депутат, у участников сделки не возникнет никаких рисков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что Лариса Долина отказалась выехать из спорной квартиры до 5 января, хотя 25 декабря Московский городской суд удовлетворил иск Полины Лурье о принудительном выселении народной артистки. Покупательница указала, что Долина продолжает проживать в квартире, которая ей уже не принадлежит.

Ранее Верховный суд оставил право на квартиру Долиной за Полиной Лурье, которая приобрела недвижимость у артистки за 114 млн рублей. Позднее Долина отказалась передавать квартиру, объяснив это тем, что попала под влияние мошенников. Казанец, которого обвинили в мошенничестве по делу Долиной, получил семь лет и штраф почти в миллион.

Наталья Жирнова