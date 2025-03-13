Семейную ипотеку в Татарстане могут расширить на 262 тысячи семей

В программу хотят включить родителей с одним ребенком, что приведет к новому всплеску на рынке жилья

Фото: коллаж "Реального времени"

В Татарстане на расширенную семейную ипотеку сможет претендовать четверть всех семей, или свыше 262 тысяч, выяснило «Реальное время». Столько супружеских пар и родителей-одиночек в республике воспитывают одного ребенка в возрасте до 18 лет — по этому критерию все они потенциально могут стать участниками обновленной программы. В правительстве России изучают вопрос, насколько эффективным будет введение этой меры поддержки. Эксперты считают, каждая третья семья в республике постарается воспользоваться льготой, что заметно всколыхнет рынок недвижимости.

Семейную ипотеку расширят?

К 25 марта Минфину, Минстрою и основному оператору льготных госпрограмм «Дом.РФ» необходимо «дополнительно проработать» расширение семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет, изучить «эффекты от реализации данной меры» и сформулировать конкретные предложения по теме для правительства. Соответствующее поручение было дано по итогам совещания в правительстве России у вице-премьера Александра Новака.

Сегодня оформить семейную ипотеку под 6% может семья, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет включительно, то есть пока ему не исполнится 7 лет; или семья с ребенком-инвалидом любого возраста до достижения им 18 лет; родители, желающие купить новостройку в малых городах численностью до 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) и имеющие двух несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 18 лет; планирующие купить жилье в регионах с низким объемом строительства или в регионах, где есть индивидуальные программы развития, и имеющие двух несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Сегодня оформить семейную ипотеку под 6% может семья, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет включительно. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Подпадающие под эти условия родители усыновленных детей также могут получить льготный кредит. Возраст ребенка или число детей подходящего возраста должны соответствовать условиям программы на момент заключения ипотечной сделки. При этом семейное положение заявителей в условиях программы не оговаривается, то есть получить льготный кредит может и одинокий родитель, и пара, не состоящая в официальном браке. Но есть важное условие — заемщик и его дети должны быть гражданами России.

Право на участие в программе для четверти миллиона семей в Татарстане

Программа семейной ипотеки действует до конца 2030 года. Первоначальный взнос составляет от 20%, но условия могут различаться в разных банках. Для одобрения кредита родители должны соответствовать еще ряду требований: минимальный возраст от 18 лет, максимальный — на дату погашения задолженности — от 60 до 75 лет. Стаж на последнем месте работы — от 3 месяцев, также необходимо наличие постоянного дохода и хороший кредитный рейтинг.

Если программу все же расширят на семьи с одним ребенком до 18 лет, в Татарстане потенциально претендовать на льготный ипотечный кредит сможет до четверти всех семей. Сейчас, согласно данным последней переписи, в республике проживает 1 045 742 семьи. Из них супружеских пар с одним ребенком — 132 929. Но так как семейную ипотеку могут оформить и одинокие родители, сюда стоит прибавить еще 102 361 мать-одиночку с одним ребенком и 26 859 отцов-одиночек с одним ребенком. Итого получается, что право на обновленную семейную ипотеку дополнительно появится у 262 149 татарстанских семей. Судя по количеству проживающих в них лиц, жилищные условия потенциально мог бы улучшить 707 931 человек.

Если программу все же расширят на семьи с одним ребенком до 18 лет, в Татарстане потенциально претендовать на льготный ипотечный кредит сможет до четверти всех семей. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Конечно, не все они нуждаются в покупке жилья или имеют для этого возможности. Но все же граждан, которые не преминут воспользоваться этим правом, в Татарстане будет достаточно много, уверены эксперты. По их словам, это приведет к новому всплеску на рынке жилья, будет способствовать увеличению спроса и поддержке стройотрасли.

— Рынок недвижимости сегодня в полной мере чувствует давление высокой ключевой ставки. Это касается и покупателей, особенно в массовом сегменте, и застройщиков. В обоих случаях идет речь о доступности заемных средств — сегодня деньги очень дорогие для всех. Мы в постоянном режиме с коллегами и по Думе, и по Правительству прорабатываем различные меры, направленные на поддержку покупательского спроса и стимулирование строительной отрасли. Идея распространить семейную ипотеку на семьи с одним ребенком до 18 лет — одна из целого ряда таких инициатив, — сообщил «Реальному времени» депутат Госдумы, член думского комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

По его словам, это предложение, безусловно, заслуживает самого серьезного рассмотрения, но это далеко не единственная идея для поддержки отрасли. «Сейчас среди рассматриваемых нами подходов сразу можно вспомнить: расширение категорий граждан, имеющих право на льготную ипотеку, например среди работников ОПК или промышленных предприятий в принципе, увеличение кредитных лимитов для крупных городов, распространение программ господдержки на вторичное жилье, увеличение размера налогового вычета, а также развитие арендного и наемного жилья. И это тоже далеко не все, есть и другие меры нефинансовой поддержки, которые, если будут приняты, в итоге сделают жилье более доступным», — сообщил депутат.

Есть и другие меры нефинансовой поддержки, которые, если будут приняты, в итоге сделают жилье более доступным, сообщил депутат. Реальное время / realnoevremya.ru

— Каждая из этих идей заслуживает внимания и дискуссий, но прежде чем принимать окончательное решение, важно тщательно взвесить и оценить все последствия, — добавил собеседник издания.

«Каждая третья семья попытается взять семейную ипотеку»

Несмотря на то что в правительстве России пока еще только изучают возможность расширения семейной ипотеки, участники рынка склонны полагать, что это действительно произойдет.

— Я думаю, меру примут, потому что сейчас это единственный шанс у застройщиков не уходить в рассрочки, — считает руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — Рассрочки могут стать историей с не очень хорошим концом и для застройщиков, и для заемщиков. Семейная ипотека как раз позволит вытащить часть вкладчиков, потому что она в любом случае выгоднее и честнее, чем рассрочка. Это однозначно всколыхнет рынок недвижимости, и количество сделок заметно увеличится.

Это однозначно всколыхнет рынок недвижимости, и количество сделок заметно увеличится, считают эксперты. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается потенциального круга заемщиков, спикер полагает — льготой захотят воспользоваться очень многие семьи. Правда, есть ограничение — с 23 декабря 2023 года льготную ипотеку дают только в одни руки и только один раз. Если кредит был оформлен до этого момента, его не засчитают и родители смогут претендовать на новый льготный заем.

— Каждая третья семья, не участвовавшая в программе, попытается взять семейную ипотеку. Кто-то возьмет для инвестиций, кто-то для помощи тому ребенку, которому скоро исполнится 18, чтобы выкинуть его из родительского гнезда в свободную жизнь. Странно, что раньше для программы выбрали семьи с детьми до 6 лет. На самом деле есть большая проблема — молодые люди не могут жениться, вступить в брак, как раз потому что им негде жить. Для того чтобы родить ребенка и воспитать до 6 лет, нужно сначала где-то жить, и желательно не с родителями, — отметила Гизатова.

«Если будет всплеск, застройщики скорректируют стоимость квартир»

Обновление программы семейной ипотеки существенно расширит круг заемщиков, но за повышением спроса на новостройки закономерно последует рост цен на жилье. Эксперты считают, что интерес к программе вырастет кратно: в России около половины семей имеют одного ребенка, и все они могут стать потенциальными участниками программы.

В России около половины семей имеют одного ребенка, и все они могут стать потенциальными участниками программы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В республике, согласно официальным данным (Татарстанстат), стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости в конце 2024 года достигла 175,8 тысячи рублей, что на 27% больше, чем на конец 2023-го (138,3 тыс. рублей). В Казани, по данным агрегаторов, жилье еще дороже, цена «квадрата» перешагнула за 200 тысяч рублей и сравнялась с московскими проектами. При этом, несмотря на спад продаж, новостройки не дешевеют. Одна из причин — себестоимость жилищного строительства растет. Обновленная семейная ипотека может вызвать новый виток удорожания.

— Если будет всплеск, застройщики в любом случае воспользуются им и скорректируют стоимость квартир, которые будут наиболее востребованы. Если на какой-то лот будет большая очередь и все захотят купить за 10 млн рублей, логично, что эта квартира будет стоить 11 млн. Просто в данном случае это не должно привести к взрывному росту цен, как раньше, когда льготную ипотеку только ввели. Сейчас категории участников регулируют, и это не такая массовая ипотека, очень многие уже воспользовались, — указала Анастасия Гизатова.