В России резко вырос объем выдачи ипотек в ноябре 2025 года

Средний размер ипотечного кредита увеличился на 15%

Фото: Динар Фатыхов

В ноябре 2025 года российские банки выдали 105,9 тыс. ипотек на общую сумму 484,61 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объем выдачи ипотечных кредитов увеличился на 74% в количественном выражении и на 100% — в денежном, пишет РБК.

В свою очередь, спрос на ипотеку за последний месяц сократился на 4% в количественном выражении и на 2% — в денежном.



Также отмечается, что в 2025-м средний размер ипотеки увеличился на 15%, до 4,57 млн рублей, а срок займа — на 14 месяцев, или до 22 лет и 10 месяцев.

В общей сложности за 11 месяцев 2025 года в России выдали 827,4 тыс. ипотек на сумму 3,61 трлн рублей. В сравнении с тем же периодом 2024-го количество выдач уменьшилось на 24%, объем — на 21%. Отмечается, что основным драйвером остается семейная ипотека (68% от общего объема выдач таких кредитов).

Ранее сообщалось, что в 2025 году российский рынок ипотечного кредитования столкнулся со значительным снижением объемов выдачи займов. По данным министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, к началу декабря показатель сократился на 21%.



Никита Егоров