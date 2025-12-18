«Кроме родины — ничего не имею»: Энгель Фаттахов заявил суду Казани, что готов отдать активы «Чишмы» людям

Бывший вице-премьер РТ заявил, что не признает завышенной суммы иска в 651 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

Сегодня ВИП-ответчик Энгель Фаттахов из камеры СИЗО Мензелинска принял участие в рассмотрении иска прокурора Татарстана на 651 млн рублей в Советском райсуде Казани. По видеосвязи он заявил: считает иск незаконным и необоснованным, и просил отказать в его удовлетворении, сообщает с места журналист «Реального времени».

— Сумма иска заведомо была указана в завышенном размере, чтобы показать меня в глазах суда и общественности коррупционером, — считает бывший вице-премьер — министр образования Татарстана, а также экс-глава Актанышского района.

Фаттахов заявил, что Альберт Суяргулов подписал два противоречивых документа — обвинение, согласно которому имущество «Агрофирмы «Чишма» принадлежит ООО «Чишма», и исковое заявление, в котором просил эти же активы передать государству. Пользуясь случаем, арестованный ответчик выразил и отношение к претензиям по уголовному делу: «Следственный комитет сочинил сказочку про меня. Я ни у кого взятку не брал!»

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В какой-то момент судья Екатерина Шадрина вмешалась: «Зал судебного заседания — не трибуна для обращения к прессе...» После чего Фаттахов перешел к предмету иска. С его слов — земельный участок в Актаныше он получил безвозмездно от государства еще в 1995 году — по постановлению главы администрации, построил там дом, и площадь дома не менялась. Поэтому, по мнению бывшего главы и министра, закон о контроле за доходами и расходами госслужащих 2012 года по этим объектам применяться не может.

Далее он отметил, что все работы по ремонту в этом доме выполнялись на возмездной основе и до 2024 года никаких претензий со стороны подрядчика не было. «А потом он стал вымогать у меня деньги — сначала 25 млн рублей, потом 14 млн», — заявил суду ВИП-ответчик, отметив, что этот человек называет себя правоверным мусульманином и каждый год ездит в хадж.

«Агрофирма «Чишма», по словам Фаттахова, создана в его родной деревне, часть имущества приобретена за счет кредитов, субсидий и доходов предприятия. Остальное — сооружения и постройки советского периода, права на которые в настоящее время не зарегистрированы, утверждал он. А еще отмечал, согласно иску, в миллионы оценены такие объекты, как зерносклад, которые по факту давно списаны в силу ветхости.

— Я руководил районом в течение 20 лет. За это время кто только чего себе не приватизировал. Я все это знаю и видел своими глазами, как люди приватизировали себе весь район или несколько районов... Кроме родины, я ничего не имею... Я выражаю готовность передать все пайщикам, чтобы не допустить распродажи этого имущества и прекращения деятельности. Для жителей деревень Чишма и Миннибаево это предприятие — единственный источник доходов, — заявил Фаттахов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Далее ответчик заявил, что силовики создали много шума после находки в его доме во время обыска бриллианта стоимостью до 10 тысяч рублей. «Писала пресса, что у меня отделка дома из сусального золота, — все это наглая ложь!» — возмущался Фаттахов, но названий конкретных изданий с экрана не прозвучало.

Напомним, самый крупный в истории Татарстана иск о «раскулачивании» экс-госслужащего прокурор РТ подписал в августе — после визита в Актаныш, на родину Фаттахова. В соответчиках — жена, сын, сноха бывшего главы и министра, а также семейная агрофирма «Чишма», которая фигурирует и в уголовном деле, и два бизнесмена, которых в надзорном ведомстве считают номинальными собственниками активов Фаттаховых. Речь идет об имуществе на 651 млн рублей с лишним, начиная от тракторов и коровников и заканчивая коттеджами и Porsche, отмечают источники «Реального времени». В перечне — 29 единиц транспорта, 66 объектов недвижимости в Казани, Лаишевском и Актанышском районе, в том числе — единственный официально зарегистрированный на Энгеля Фаттахова дом в Актаныше.



Ирина Плотникова