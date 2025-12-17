Появились эскизы многоэтажек на месте старого аэропорта Казани

Строительство жилого квартала «Седьмое небо» планируют завершить к 2039 году

На сайте архитектурного бюро Sergey Skuratov Architects появился предварительный проект нового жилого квартала «Седьмое небо», который планируют построить на месте старого аэропорта.

Напомним, ранее на сайте антикоррупционной экспертизы появились первые эскизы строительства. Согласно документам, в новом квартале смогут проживать 9,5 тыс. жителей, общий объем жилищного строительства составит более 300 тыс. кв. м.

— Жилая застройка комплекса состоит из следующих типов секций: широтной, меридиональной и башенного типа. Длина секций дифференцирована в зависимости от классности жилья: более короткие секции — для премиум-класса. Для обеспечения лучших видовых характеристик квартир корпуса жилых домов размещены со смещением, а треугольные в плане башни — с поворотом, — сказано в пояснительной записке к проекту.

Известно, что дворовая территория будет закрытая и с организованным контролем доступа. Строительство на всех его этапах планируют завершить к 2039 году.

Наталья Жирнова