Путин поддержал инициативу Минниханова по льготной ипотеке для семей с детьми и участников СВО

. Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу главы Татарстана Рустама Минниханова о предоставлении льготных ипотечных кредитов для семей, имеющих детей до 14 лет, а также для семей участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

В своем поручении правительству России и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» Минниханов потребовал разработать предложения по внедрению этой программы.



Эта мера направлена на поддержку семей в условиях повышения социальных стандартов и в условиях текущих экономических реалий.

Напомним, что Татарстан продемонстрировал значительный рост активности на ипотечном рынке в апреле 2025 года, войдя в число регионов-лидеров по объему выданных ипотечных кредитов. Общий объем ипотечных сделок в апреле вырос на 30% по сравнению с мартом. Драйвером спроса остаются льготные программы, такие как «Семейная» и ИТ-ипотека.

Анастасия Фартыгина