Наименьшие по площади квартиры на вторичном рынке покупают в ПФО

Более 40% спроса в округе приходится на студии и однушки

Фото: Динар Фатыхов

В Приволжском федеральном округе приобретают одни из наименьших по площади квартир на вторичном рынке. В среднем площадь покупаемого жилья в округе составляет 44 кв. м. Недвижимость меньшей площади покупают только жители Южного федерального округа (43,3 кв. м), пишет РБК.

Самые просторные квартиры на вторичке покупают в Дальневосточном и Северо-Кавказском ФО — по 46,7 кв. м. Далее следуют объекты в Сибирском (45,2 кв. м), Северо-Западном (44,9 кв. м), Уральском (44,8 кв. м) и Центральном (44,5 кв. м) ФО.

Что касается распределения спроса на квартиры в ПФО, то 40,7% спроса приходится на студии и однушки, 39% — на двухкомнатные квартиры, 17,4% — на трешки и лишь 2,9% — на квартиры с четырьмя комнатами и больше.

Чаще всего в ПФО покупают квартиру на вторичном рынке на втором этаже. Причем в большинстве случаев, согласно аналитике, жилье приобретается в зданиях 1970-х годов постройки.

Никита Егоров