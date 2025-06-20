Решение о льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет, предложенное Миннихановым, отложено

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Правительство временно отложило принятие решения о расширении программы льготной ипотеки на семьи с детьми в возрасте до 14 лет включительно. Об этом сообщил РБК зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

Причиной отсрочки, по словам вице-премьера, является высокая ключевая ставка, которая приведет к значительным бюджетным расходам на компенсацию процентных ставок по ипотечным кредитам.

— И дополнительно сегодня такие деньги компенсировать — это большие затраты. Поэтому пока мы это решение отложили с расчетом, что, может, все-таки ставка снизится, потом мы к этому вопросу еще раз вернемся, — пояснил Хуснуллин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, 23 мая президент Владимир Путин после предложения главы Татарстана Рустама Минниханова поручил представить предложения об ипотеке семьям с детьми до 14 лет и семьям участников спецоперации в рамках льготной программы по итогам заседания президиума Госсовета. В настоящее время правом на участие в программе семейной ипотеки обладают семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.

Ранее, в апреле, Хуснуллин заявлял о рассмотрении правительством возможности продления программы семейной ипотеки. При этом, по его оценке, при текущей ключевой ставке объем бюджетных затрат на ее реализацию может превысить 1 трлн рублей.

Рената Валеева