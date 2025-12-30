Экс-главе КирМоса не удалось в апелляции отбить 45 объектов недвижимости и 145 млн рублей

В Нижнем Новгороде утвердили решение суда Татарстана о «раскулачивании» Сергея Миронова и его родни на 437 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

Сегодня Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным и обоснованным решение по иску прокурора Татарстана к бывшему главе двух районов Казани Сергею Миронову и его близким. Обращению в доход государства за разницу в доходах и расходах подлежат активы на 437 млн рублей.

По данным «Реального времени», в апелляционной инстанции состоялись два заседания по этому делу, на которые в Нижний в числе ответчиков ездил и сам осужденный Миронов. Позицию истца отстаивала начальник антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Лилия Фаттахова. Процесс в апелляции, как и рассмотрение этого дела в Верховном суде Татарстана, проходил в закрытом режиме — с учетом не рассекреченных материалов ФСБ в числе доказательств.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, гражданский иск надзорного ведомства был подан еще в 2023 году. В первоначальных требованиях фигурировала общая сумма в 308 млн рублей по 65 объектам недвижимости, оформленным на родню на тот момент еще главы Кировского и Московского районов Казани. Прокуратура Татарстана посчитала именно Миронова конечным бенефициаром этих активов, обвинив в весомом расхождении его официальных доходов и расходов.

К финалу гражданского процесса сумма требований выросла до 460 млн рублей с учетом суммы по 8 отчужденным объектам недвижимости и доходов от сдачи в аренду коммерческих площадей, попавших в перечень «на раскулачивание». В нем, к слову, оказались и помещения «Пятерочки» в доме на улице Комсомольской, принадлежащие матери главного ответчика. Миронов и соответчики иск не признавали.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В июле 2025-го Верховный суд РТ постановил: обратить в доход государства 45 объектов и взыскать 145 млн рублей. Суд исключил из предложенного прокуратурой перечня пять объектов — квартиру матери Сергея Миронова, квартиру его тестя Виктора Корнилова и три парковочных места. Решение обжаловали ответчики. Однако сегодня оно вступило в силу.

За время рассмотрения прокурорского иска Миронова по решению суда успели уволить по утрате доверия — за выявленный в ходе проверки конфликт интересов и неполноту в декларациях, а еще — привлечь к уголовной ответственности, арестовать и ровно через год выпустить на свободу по приговору суда. Напомним, прокуратура запрашивала для бывшего чиновника 8 лет колонии общего режима по трем эпизодам превышения полномочий и одному эпизоду злоупотребления ими. Суд смягчил обвинение, вынес приговор с наказанием в 2 года колонии-поселения и с учетом нормы о зачете сроков — 1 день СИЗО за 2 дня колонии-поселения — объявил наказание отбытым.

Верховный суд Татарстана утвердил приговор, отклонив доводы прокуратуры о более жестком наказании и защиты — об оправдании.