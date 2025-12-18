«Размер дисконта не должен быть главным фактором при выборе жилья»

В некоторых случаях застройщики предлагают скидки на некачественно построенные объекты

Фото: Илья Репин

Размер дисконта варьируется от 21 до 40%

В преддверии Нового года российские застройщики могут предлагать покупателям скидки на свои объекты, но размер дисконта, указанный в рекламе, зачастую не соответствует действительности. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» сообщали, что в конце года многие девелоперы в России традиционно предоставляют скидки и рассрочки на свои строящиеся квартиры. Так, в декабре из-за сезонного фактора и большого количества нераспроданных объектов размер дисконта варьируется от 21 до 40% в зависимости от застройщика и конкретного ЖК. Отметим, что, например, в новостройках Татарстана без учета скидок квартиры без отделки стоят 170 тыс. за кв. м, а с отделкой — 179 тыс. рублей за «квадрат».



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Причем если рассматривать регионы России по количеству введенных квартир, то лидерами по строительству стали: Московская область (10,9 млн кв. м — рост на 9,8%); Москва (почти 5,1 млн кв. м — рост на 17,7%); Ленинградская область (4 млн кв. м — рост на 7,7%); Татарстан (почти 3,3 млн кв. м — рост на 2,7%). При этом в Краснодарском крае построили чуть меньше — почти 5,5 млн кв. м, что на 7,1% ниже показателя прошлого года.

В ряде случаев скидки дают на некачественно построенные объекты

Как указал вице-президент Гильдии риелторов России, заявленные скидки не всегда соответствуют реальным. Кроме того, важно помнить, что существенные скидки можно получить во время реального переговорного процесса, а не в рекламном поле.

— Более того, для получения нужно предварительно провести анализ подобных объектов и их стоимости, пообщаться с разными застройщиками. Конечно, в сегодняшней ситуации застройщики готовы идти на скидки, чтобы побыстрее продать введенные объекты и не попасть на дополнительные налоги, связанные с возникновением НДС после ввода объекта в эксплуатацию, но размер дисконта не должен быть главным фактором при выборе жилья, — прокомментировал Апрелев.

Он также предупредил, что в некоторых случаях застройщики предлагают скидки на некачественно построенные объекты или жилье, которое могут сдать с задержкой сроков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В свою очередь, там, где покупателям не предлагают скидок, могут оказаться квалифицированные застройщики с четким выполнением своих обязательств, которые строят качественные объекты и сдают их в срок, — обратил внимание эксперт.

Вице-президент Гильдии риелторов подчеркнул, что при выборе объекта нужно обращать внимание не на размер дисконта, а на соотношение цены и качества предлагаемого жилья, учитывать развитость инфраструктуры и многие другие параметры.

Никита Егоров