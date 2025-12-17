Появились подробности проекта многофункционального комплекса на Чистопольской в Казани

Проект прошел согласование в управлении архитектуры Казани и готовится к реализации

Фото: ООО "Агава"

На участке по улице Чистопольской в Казани планируется реализация двух независимых, но соседствующих проектов: многофункционального комплекса (заказчик — ООО «Агава») и гостиницы (заказчик — ООО «Вектор Групп»).

Проект, разработанный архитектурным бюро KAMEN Architects, прошел согласование в управлении архитектуры Казани и готовится к реализации. Об этом изданию рассказали в компании «Агава».

В стилобатной части разместятся коммерческие помещения, лобби для офисов, технические зоны и многоуровневый паркинг, эксплуатируемая кровля будет озеленена. Фасады башни и верхних этажей стилобата выполнены по принципу структурного остекления, создающего эффект сплошной светопрозрачной поверхности. Для инсоляции и вентиляции паркинга использовано ограждение из перфорированной металлической сетки, — рассказали «Реальному времени».

Скошенный элемент корпуса формирует динамичный силуэт, который вписывается в ландшафт и задает новый ритм улице Чистопольской. Два комплекса завершат градостроительную композицию участка.

Денис Петров