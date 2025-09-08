Иван Гущин: в церкви Козьмы и Дамиана может разместиться музей

В Казани одобрили проект реставрации объекта культурного наследия

В Казани одобрили проект реставрации церкви Козьмы и Дамиана. Ее обновление станет следующим шагом в масштабной реконструкции Петропавловского собора. К восстановлению квартала объектов культурного наследия приступили больше восьми лет назад. Что касается самой церкви, проект включает в себя множество этапов: от консервации аварийных конструкций до полной реставрации фасадов и восстановления исторических деталей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Комитет по охране ОКН одобрил проект реставрации

Комитет Татарстана по охране ОКН одобрил проект реставрации объекта культурного наследия — церкви Козьмы и Дамиана, расположенной на улице Мусы Джалиля, в центре Казани. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердил председатель комитета Иван Гущин.

— Сейчас проект уже согласован. Этот объект неразрывно связан с Петропавловским собором и колокольней. Сейчас мы ставим на госохрану каменные службы, которые рядом. Это в целом большой ансамбль, поэтому мы не имеем права игнорировать такую ключевую точку, — рассказал он «Реальному времени».

Председатель Комитета по охране ОКН Иван Гущин. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Гущин предположил, что после реставрации в этом здании может появиться музей.

— Любой объект — это всегда сюрприз, нет ни одного простого ОКН. Когда строители заходят на объект и вскрывают обшивку, старые полы, обнаруживается много сюрпризов, например уникальные своды, о которых никто не знал, откапываются подвалы. Это всегда сложно, но очень интересно, — ответил председатель комитета на вопрос об ожидаемых трудностях в реставрации церкви.

При этом в январе помощница раиса Татарстана, куратор по вопросам сохранения исторического и культурного наследия республики Олеся Балтусова сообщала «Реальному времени», что в здании планируется разместить образовательный центр.

— Епархия в здании бывшей церкви планирует разместить образовательный центр. Он будет работать в едином комплексе с Петропавловским собором и Домом Михляева, все эти постройки петровского времени в комплексе очень важны для города в этом квартале, — говорила она.

Помощница раиса Татарстана, куратор по вопросам сохранения исторического и культурного наследия республики Олеся Балтусова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она добавила, что также здесь планируется открыть исторический выход на улицу Чернышевского, однако сделать это будет сложно.

Площадь работ — почти 1 000 «квадратов»

Сам проект реставрации церкви появился в январе этого года. Согласно документу, площадь работ составит 900 квадратных метров.

Здание находится в аварийном состоянии. Здесь фиксируются вымывания, замачивания, выветривания, рассыхание деревянных элементов и другие дефекты. Также утрачены главы, шатры, оконные и дверные заполнения, полы первого этажа.

Согласно январскому проекту, обновление будет проводиться в два этапа. В рамках первого планируется выполнить комплекс противоаварийных и консервационных работ: расчистить мусор, усилить фундаменты, отремонтировать несущие стены. Кроме того, предстоит провести гидроизоляцию, демонтаж аварийных конструкций и восстановить своды.

Здание находится в аварийном состоянии. предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Второй этап реконструкции подразумевает реставрационные работы, однако он не коснется живописи. Планируется устройство полов, наружной водосточной системы, инженерных сетей и электроснабжения, установка окон и дверей, благоустройство территории. Также в проекте указана реставрация стен и проемов, фасадов, кованых решеток и интерьерные отделочные работы.

Примечательно, что проектом не предусмотрены обследование состояния и реставрация живописи. Согласно документу, эти работы рекомендуется проводить в рамках отдельного проекта.

«Реальное время» направило запрос в Казанскую епархию, однако оперативный ответ там дать не смогли.



За комплекс взялись восемь лет назад

Реконструкция объекта культурного наследия — церкви Козьмы и Дамиана относится к масштабной реставрации Петропавловского собора. К восстановлению комплекса приступили больше восьми лет назад. Только в 2023 году сообщалось, что финансирование проекта превысило 500 млн рублей, а в феврале этого года Минкульт России дополнительно выделил еще 79 млн рублей.

На данный момент обновлены фасады собора, восстановлены крыльца, дверные проемы и металлические элементы, реконструированы циферблат и часовые механизмы. А в ноябре 2024 года объявили о завершении реставрации колокольни.

Завершены работы по очистке и защите живописи в нижнем храме. Также разработали проектную документацию для реставрации и воссоздания росписи на первом уровне.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В феврале российский Минкульт объявил открытый конкурс на продолжение реставрации собора. В заявке указывалось — работы должны быть завершены к июню 2026 года.

До полного восстановления остается заменить наружные инженерные сети, отреставрировать нижний храм, включая настенную живопись, реконструировать церковь Козьмы и Дамиана 1708 года постройки, благоустроить прилегающую территорию и ограду.

Церковь Козьмы и Дамиана стала одной из немногочисленных сохранившихся построек рубежа XVII — XVIII веков. По некоторым данным, возвел ее купец Иван Михляев еще до строительства Петропавловского собора. Весь храмовый комплекс несколько раз претерпевал значительные пожары. В советские годы церковь приспособили под жилье и складские помещения, а в 90-е годы при строительных работах на соседней территории обрушилась восточная часть здания. Она до сих пор не восстановлена.